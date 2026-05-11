Venedik’te Türk rüzgarı estiren Pelin Karahan'dan Bedri Güntay itirafı: Neden buluştular?

Venedik’te İtalyan basınının yoğun ilgisiyle karşılanan Pelin Karahan, 12 yıllık evliliğini bitirdiği Bedri Güntay ile olan yeni dönem ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, "Biz aileyiz" diyerek boşanma sonrası sergiledikleri örnek tavrın şifrelerini verdi.

  • Pelin Karahan, yeni bir film projesi için İtalya'nın Venedik kentine gitti.
  • Karahan, Venedik'te Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisini gururla paylaştı.
  • İtalyanların Türk yapımlarına büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediğini belirtti.
  • Pelin Karahan, eski eşi Bedri Güntay ile görüşmeye devam ettiğini açıkladı.
  • Çift, çocuklarının gelişimi için ortak sorumluluklarını sürdürüyor.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Pelin Karahan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak İtalya'nın yolunu tuttu. Bir film projesi için Venedik'e giden Karahan, burada gördüğü yoğun ilgiyle adeta "Türk rüzgarı" estirdi. Venedik'in tarihi atmosferinde gondol turu yapan ve İtalyan basınına konuşan ünlü isim, Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisini gururla paylaştı.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

"İTALYANLAR TÜRK DİZİLERİNE BAYILIYOR"

İtalyanların Türk yapımlarına olan merakını yerinde gözlemleyen Pelin Karahan, "İtalyanlar Türk dizilerine büyük ilgi gösteriyor. Her proje ilgiyle takip ediliyor. Ben de bir Türk olarak bu ilgiden dolayı çok gururlandım" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA SONRASI 'AİLE' MESAJI

Özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulunan Pelin Karahan, 24 Haziran 2014'te Adile Sultan Sarayı'nda evlendiği ve geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı Bedri Güntay ile görüşmeye devam ettiğini açıkladı. Anneler Günü için bir kahvaltıda buluştuklarını söyleyen Karahan, eski eşiyle olan bağına dair net konuştu:

"Biz aileyiz, aile olmak çok güzel. Bedri çok iyi bir baba hiç sıkıntımız yok."

ORTAK SORUMLULUK DEVAM EDİYOR

Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğulları olan çift, ayrılık kararlarını daha önce yaptıkları ortak açıklamada "karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde" aldıklarını duyurmuştu. Çocuklarının gelişimi için hassasiyet isteyen ikili, boşanma sonrası sergiledikleri medeni tavırla dikkat çekiyor.

Ankara doğumlu olan ve kökleri Selanik ile Arnavutluk'a uzanan güzel oyuncu, Venedik sokaklarında estirdiği rüzgarla kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

