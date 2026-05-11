TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Pelin Karahan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak İtalya'nın yolunu tuttu. Bir film projesi için Venedik'e giden Karahan, burada gördüğü yoğun ilgiyle adeta "Türk rüzgarı" estirdi. Venedik'in tarihi atmosferinde gondol turu yapan ve İtalyan basınına konuşan ünlü isim, Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisini gururla paylaştı.

İtalyanların Türk yapımlarına olan merakını yerinde gözlemleyen Pelin Karahan, "İtalyanlar Türk dizilerine büyük ilgi gösteriyor. Her proje ilgiyle takip ediliyor. Ben de bir Türk olarak bu ilgiden dolayı çok gururlandım" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA SONRASI 'AİLE' MESAJI

Özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulunan Pelin Karahan, 24 Haziran 2014'te Adile Sultan Sarayı'nda evlendiği ve geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı Bedri Güntay ile görüşmeye devam ettiğini açıkladı. Anneler Günü için bir kahvaltıda buluştuklarını söyleyen Karahan, eski eşiyle olan bağına dair net konuştu:

"Biz aileyiz, aile olmak çok güzel. Bedri çok iyi bir baba hiç sıkıntımız yok."