Dua Lipa’dan Samsung’a 15 milyon dolarlık dava: Fotoğrafları izinsiz şekilde kullanıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafının izinsiz şekilde televizyon kutularında kullanıldığı gerekçesiyle Samsung’a dava açtı. Sanatçı, şirketin kendi imajından ticari kazanç sağladığını öne sürerek 15 milyon dolar tazminat talep etti. Dava dosyasında, Lipa’nın festival performansı sırasında çekilen ve telif hakkı kendisine ait olan bir fotoğrafın kullanıldığı belirtildi.

  • Dua Lipa, Samsung'a 15 milyon dolarlık telif hakkı ihlali davası açtı.
  • Sanatçının 2024'teki bir festivalde çekilen fotoğrafı izinsiz olarak Samsung TV kutularında kullanıldı.
  • Dava dosyasında Samsung'un Lipa'nın başarısından haksız şekilde yararlandığı iddia edildi.
  • Lipa'nın hukuk ekibi, şirketin haklarını ihlal etme uyarılarını dikkate almadığını söyledi.
  • Hayranlar sosyal medyada Dua Lipa'nın TV kutusuna tepki gösterdi.

Şarkıcı Dua Lipa, bazı televizyon kutularının ambalajlarında izinsiz şekilde fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı.

Dua Lipa / fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

15 MİLYON DOLARLIK TALEP

BBC'nin haberine göre, sanatçı Lipa, Samsung'un ABD genelinde satılan bazı televizyon kutularında rızası olmadan fotoğrafını kullandığını belirterek, 8 Mayıs'ta, ABD'deki federal mahkemeye başvuruda bulundu. Dava dosyasında, şirketin ambalajlarını "Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere tasarladığı" vurgulanarak, şirketten 15 milyon dolar talep edildiği bildirildi.

Samsung'un Dua Lipa fotoğrafını kullandığı televizyon kutusu

FESTİVAL GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

"Telif hakkı ihlali", "marka ihlali" ile "Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması" iddialarının yer aldığı dosyada, telif hakkı Lipa'ya ait olan, sanatçının 2024'te bir festivaldeki performansı sırasında çekilen fotoğrafının kullanıldığı ifade edildi. Dosyada, Lipa'nın, Samsung kutularında fotoğrafının yer aldığını ilk kez Haziran 2025'te fark ettiği ve hayranlarının sosyal medyada bunu "Dua Lipa TV Kutusu" olarak tanımlayan paylaşımlar yaptığı belirtildi.

"DUA VAR DİYE ALACAĞIM"

Lipa'nın hayranlarının sosyal medyadaki yorumlarına da yer verilen dosyada, bir kullanıcının "Sırf Dua var diye o televizyonu alacağım" dediği, bir başka kişinin ise "Satmak istediğiniz bir şey varsa üzerine Dua Lipa'nın resmini koyun" yazdığı aktarıldı. Şarkıcının hukuk ekibi, Samsung'un "haklarını ihlal etmeyi durdurma yönündeki tekrarlanan talepleri"ni görmezden geldiğini açıkladı.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, müzik kariyerine modellikle başladıktan sonra 2015 yılında profesyonel olarak adım attı ve kısa sürede dünya çapında büyük bir çıkış yakaladı. "New Rules", "One Kiss" ve "Don't Start Now" gibi hit şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran sanatçı, 3 Grammy Ödülü kazandı. Londra doğumlu olan Dua Lipa, Kosova Arnavutu bir aileden geliyor ve pop müziğin en güçlü kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

