BBC'nin haberine göre, sanatçı Lipa, Samsung'un ABD genelinde satılan bazı televizyon kutularında rızası olmadan fotoğrafını kullandığını belirterek, 8 Mayıs'ta, ABD'deki federal mahkemeye başvuruda bulundu. Dava dosyasında, şirketin ambalajlarını "Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere tasarladığı" vurgulanarak, şirketten 15 milyon dolar talep edildiği bildirildi.

Samsung'un Dua Lipa fotoğrafını kullandığı televizyon kutusu

FESTİVAL GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

"Telif hakkı ihlali", "marka ihlali" ile "Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması" iddialarının yer aldığı dosyada, telif hakkı Lipa'ya ait olan, sanatçının 2024'te bir festivaldeki performansı sırasında çekilen fotoğrafının kullanıldığı ifade edildi. Dosyada, Lipa'nın, Samsung kutularında fotoğrafının yer aldığını ilk kez Haziran 2025'te fark ettiği ve hayranlarının sosyal medyada bunu "Dua Lipa TV Kutusu" olarak tanımlayan paylaşımlar yaptığı belirtildi.