CANLI YAYIN
Geri

Yakın arkadaşı tarafından dolandırılan Onur Buldu'dan psikolojik çöküş itirafı: “Meğer paraları yiyormuş”

“Güldür Güldür Show”un ünlü ismi Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını açıkladı. Taksitle ödeme yaptığı ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını öğrenen oyuncu, yaşadığı şoku anlattı. Buldu’nun “Orada yıkıldım” sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yakın arkadaşı tarafından dolandırılan Onur Buldu'dan psikolojik çöküş itirafı: “Meğer paraları yiyormuş”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Onur Buldu, yakın bir arkadaşı tarafından ev alma sürecinde dolandırıldığını açıkladı.
  • Oyuncu, arkadaşına taksit ödemeleri yaptığını ancak paranın müteahhite ulaşmadığını söyledi.
  • Tapu işlemleri sırasında dolandırıldığını öğrenen Buldu, büyük bir psikolojik çöküş yaşadı.
  • Onur Buldu, 1982 yılında İzmir Bergama'da doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.
  • Başarılı oyuncu, 'Güldür Güldür Show' programındaki 'Bilal' karakteriyle tanınıyor.

"Güldür Güldür Show" programında canlandırdığı "Bilal" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Onur Buldu, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Onur Buldu / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN DOLANDIRILDI

Ünlü oyuncu, ev sahibi olmak isterken yakın bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını anlattı. Ev almak için taksitli bir ödeme planına girdiğini söyleyen Buldu, müteahhit ile yakın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade etti. Süreç boyunca ödemeleri arkadaşına gönderdiğini belirten oyuncu, yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

Onur Buldu ve kızı Masal

"MEĞER ARKADAŞ YİYORMUŞ"

Onur Buldu açıklamasında, "Bir arkadaşım vasıtasıyla onun tanıdığı bir müteahhit abiden eve girmiştik. Taksitle ödeyeceğim, çalıştıkça göndereceğim diye düşünüyordum. Ben arkadaşa para yolluyorum, meğer arkadaş yiyormuş" ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı tarafından dolandırılan Onur Buldu'dan psikolojik çöküş itirafı: “Meğer paraları yiyormuş”-4

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Tapu işlemleri yaklaşınca gerçeğin ortaya çıktığını anlatan oyuncu, müteahhidin kendisini aramasıyla büyük bir şok yaşadığını söyledi. Buldu, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı:

Tapu zamanı geldi. Müteahhit abi beni aradı. 'Sen saf birine benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Abi ben ödedim hepsini' dedim. O da 'Bize para gelmedi' dedi. Hemen o arkadaşı aramamı söyledi.

Yakın arkadaşı tarafından dolandırılan Onur Buldu'dan psikolojik çöküş itirafı: “Meğer paraları yiyormuş”-5

PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞADI

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Buldu, "Uğur yanımdaydı. Orada resmen yıkıldım. Bana 'Birini kaybettik sandım' dedi. Gerçekten rezalet bir süreçti" diyerek o dönem yaşadığı psikolojik çöküşü anlattı. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun en yakın çevresinden böyle bir darbe almasına üzüldüğünü dile getirdi.

Onur Buldu, eşi Duygu Kozoğlu ve kızları Masal

ONUR BULDU KİMDİR?

1982 yılında İzmir Bergama'da dünyaya gelen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. "Organize İşler" filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan Buldu, özellikle uzun yıllar rol aldığı "Güldür Güldür Show"daki performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu, 2020 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile evlenmiş, çift 2022 yılında kızları Masal'ı kucaklarına almıştı.

Deniz Seki çocukluk hayalini gerçekleştirdi: "Onların yanında ben çömezim"
SONRAKİ HABER

Deniz Seki çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler