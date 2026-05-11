"Güldür Güldür Show" programında canlandırdığı "Bilal" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Onur Buldu, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN DOLANDIRILDI
Ünlü oyuncu, ev sahibi olmak isterken yakın bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını anlattı. Ev almak için taksitli bir ödeme planına girdiğini söyleyen Buldu, müteahhit ile yakın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade etti. Süreç boyunca ödemeleri arkadaşına gönderdiğini belirten oyuncu, yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getirdi.
"MEĞER ARKADAŞ YİYORMUŞ"
Onur Buldu açıklamasında, "Bir arkadaşım vasıtasıyla onun tanıdığı bir müteahhit abiden eve girmiştik. Taksitle ödeyeceğim, çalıştıkça göndereceğim diye düşünüyordum. Ben arkadaşa para yolluyorum, meğer arkadaş yiyormuş" ifadelerini kullandı.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Tapu işlemleri yaklaşınca gerçeğin ortaya çıktığını anlatan oyuncu, müteahhidin kendisini aramasıyla büyük bir şok yaşadığını söyledi. Buldu, yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı:
Tapu zamanı geldi. Müteahhit abi beni aradı. 'Sen saf birine benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Abi ben ödedim hepsini' dedim. O da 'Bize para gelmedi' dedi. Hemen o arkadaşı aramamı söyledi.
PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞADI
Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Buldu, "Uğur yanımdaydı. Orada resmen yıkıldım. Bana 'Birini kaybettik sandım' dedi. Gerçekten rezalet bir süreçti" diyerek o dönem yaşadığı psikolojik çöküşü anlattı. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun en yakın çevresinden böyle bir darbe almasına üzüldüğünü dile getirdi.
1982 yılında İzmir Bergama'da dünyaya gelen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. "Organize İşler" filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan Buldu, özellikle uzun yıllar rol aldığı "Güldür Güldür Show"daki performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu, 2020 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile evlenmiş, çift 2022 yılında kızları Masal'ı kucaklarına almıştı.