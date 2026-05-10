CANLI YAYIN
Geri

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"

Anneler Günü’nde ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla annelerine duydukları sevgiyi gözler önüne serdi. İbrahim Tatlıses’ten Esra Erol’a, Alişan’dan birçok ünlü isme kadar pek çok isim; duygu dolu mesajları ve özel kareleriyle takipçilerini hem duygulandırdı hem de nostaljik anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ünlü isimler sosyal medyada Anneler Günü'nü özel paylaşımlarla kutladı.
  • Magazin dünyasının isimleri anneleriyle olan anılarını ve duygularını takipçileriyle paylaştı.
  • Pınar Altuğ, anne olmayı en çok sevdiği şey olarak tanımlarken, Hülya Koçyiğit tüm annelere duygusal bir mesaj yolladı.
  • İbrahim Tatlıses vefat eden annesini minnetle andı.
  • Ünlülerin paylaşımları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Anneler Günü, bu yıl da sosyal medyada duygu dolu paylaşımlara sahne oldu.

Ünlülerin anneler günü paylaşımları / Fotoğraflar sosyal medyadan ve AA'dan alınmıştır.

Magazin ve sanat dünyasının sevilen isimleri, anneleriyle olan özel karelerini ve anlam yüklü mesajlarını takipçileriyle paylaşarak bu özel günü kutladı. Kimi ünlü isim annesine duyduğu özlemi dile getirirken, kimileri de annelik duygusunu anlatan samimi sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-3

Esra Erol: "Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-4

Müge Anlı: "Anneler gününüz kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-5

İbrahim Tatlıses: "Cennet mekan anneme... Seni unutmadım, unutmayacağım. Beni büyüten ellerin, duaların, sevgin her zaman benimle. Hakkını ödeyemem... Ruhun şad, mekanın cennet olsun annem.''

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-6

Alişan: "Annem seni çok seviyoruz. Anneler günün kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-7

Gülşen Bubikoğlu: "Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-8

Tülin Şahin: "Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-9

Afra Saraçoğlu annesiyle olan bir karesini paylaştı.

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-10

Hülya Koçyiğit: "Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-11

Ufuk Özkan: "Canım annem iyi ki..."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-12

Gupse Özay: "Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman"

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-13

PINAR ALTUĞ: "Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel"

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-14

Yonca Evcimik: "Canımız annemiz. Böyle günlerde burnumuzun direği sızlıyor. Seni çok özlüyoruz… Yaşarken kıymetini bilin güzel annelerinizin, bolca vakit geçirin onlarla"

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-15

Gizem Karaca: "Benim üstümde olan izlerin sayende bugün ben kızımı en incelikle yetiştiriyorum. Senin benim üstümde emeğin katlanarak Yaz'ın üstünde verdiğim emektir. Seni çok seviyoruz, anneler günün kutlu olsun Annem."

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-16

Ata Demirer: "Başta kendi annemiz olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler baş tacımızdır"

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"-17

Demet Şener: "Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun"

Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü: Görenler tanıyamadı
SONRAKİ HABER

Berk Cankat'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler