Anneler Günü, bu yıl da sosyal medyada duygu dolu paylaşımlara sahne oldu.
Magazin ve sanat dünyasının sevilen isimleri, anneleriyle olan özel karelerini ve anlam yüklü mesajlarını takipçileriyle paylaşarak bu özel günü kutladı. Kimi ünlü isim annesine duyduğu özlemi dile getirirken, kimileri de annelik duygusunu anlatan samimi sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Esra Erol: "Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun."
Müge Anlı: "Anneler gününüz kutlu olsun."
İbrahim Tatlıses: "Cennet mekan anneme... Seni unutmadım, unutmayacağım. Beni büyüten ellerin, duaların, sevgin her zaman benimle. Hakkını ödeyemem... Ruhun şad, mekanın cennet olsun annem.''
Alişan: "Annem seni çok seviyoruz. Anneler günün kutlu olsun."
Gülşen Bubikoğlu: "Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun."
Tülin Şahin: "Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."
Afra Saraçoğlu annesiyle olan bir karesini paylaştı.
Hülya Koçyiğit: "Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum."
Ufuk Özkan: "Canım annem iyi ki..."
Gupse Özay: "Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman"
PINAR ALTUĞ: "Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel"
Yonca Evcimik: "Canımız annemiz. Böyle günlerde burnumuzun direği sızlıyor. Seni çok özlüyoruz… Yaşarken kıymetini bilin güzel annelerinizin, bolca vakit geçirin onlarla"
Gizem Karaca: "Benim üstümde olan izlerin sayende bugün ben kızımı en incelikle yetiştiriyorum. Senin benim üstümde emeğin katlanarak Yaz'ın üstünde verdiğim emektir. Seni çok seviyoruz, anneler günün kutlu olsun Annem."
Ata Demirer: "Başta kendi annemiz olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler baş tacımızdır"
Demet Şener: "Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun"