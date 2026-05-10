CANLI YAYIN
Geri

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı’dan evliliğe ilk adım: Aile arasında nişanlandılar

Oyuncu Derya Şensoy, meslektaşı Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Aile arasında düzenlenen sade törenle nişanlanan çift, mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Romantik kareleri kısa sürede gündem olurken, hayranları şimdiden nikah tarihini merak etmeye başladı.

Giriş Tarihi:
Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı’dan evliliğe ilk adım: Aile arasında nişanlandılar
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Derya Şensoy, Yağız Can Konyalı ile nişanlandı.
  • Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
  • Nişan töreni sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.
  • Şensoy daha önce Yağız Can Konyalı'nın romantik evlilik teklifiyle mutluluğa 'evet' demişti.
  • Çiftin düğün tarihi henüz netleşmedi ve doğal akışında ilerlemesini tercih ediyorlar.

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Derya Şensoy, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Usta sanatçılar Derya Baykal ile merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı olan başarılı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yağız Can Konyalı ile nişanlandı.

Yağız Can Konyalı ve Derya Şensoy / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Bir süredir gözlerden uzak ama dolu dizgin bir ilişki yaşayan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Nişan töreninden kareleri Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy'un mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, çifte çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Evlenme teklifinden bir kare

PASTA KESEREK KUTLAMA

Çiftin evlilik yolculuğu ise geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı'nın hazırladığı romantik evlilik teklifiyle başlamıştı. Sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy'un "Evet" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada da gündem olmuştu. İkilinin pasta keserek kutlama yaptığı romantik kareler uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü çiftin nişan yüzükleri

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK

Nişan sonrası sosyal medya kullanıcıları, "çok yakışıyorsunuz", "mutluluğunuz daim olsun" ve "nikah ne zaman?" yorumlarıyla çifte destek verdi. Özellikle Ferhan Şensoy'un sevenleri, usta sanatçının kızının bu mutlu gününde duygusal mesajlar paylaşmayı ihmal etmedi.

Derya Şensoy'un nişandan karesi

NET BİR TARİH YOK

Öte yandan Derya Şensoy, daha önce verdiği röportajlarda nişan törenini yaz başında yapmak istediğini dile getirmişti. Düğün tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmayan oyuncu, süreci aceleye getirmek istemediklerini ve her şeyin doğal akışında ilerlemesini tercih ettiklerini söylemişti.

Ünlü çiftin Atina'dan romantik pozu

ATİNA'DA ROMANTİK TATİL

Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi projelerde rol alan Şensoy, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yağız Can Konyalı ile çıktığı Atina tatilinden yaptığı romantik paylaşımlarla da gündem olmuştu. Şensoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne seren ilk paylaşımlar arasında gösterilmişti.

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı’dan evliliğe ilk adım: Aile arasında nişanlandılar-7

AYRILIĞIN ARDINDAN MUTLULUK

Derya Şensoy'un özel hayatındaki bu yeni dönem, geçtiğimiz yıl yaşadığı ayrılığın ardından gelmişti. Güzel oyuncu, iş insanı Celal Can Algül ile dört yıl süren ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Evlilik beklenen ilişkinin bitmesi magazin dünyasında şaşkınlık yaratırken, Şensoy uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etmişti.

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı’dan evliliğe ilk adım: Aile arasında nişanlandılar-8

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Yaşadığı ayrılık sonrası kendisini işine ve ailesine verdiği konuşulan oyuncu, Yağız Can Konyalı ile yakaladığı mutlulukla yeniden gündeme geldi. Şimdilerde evlilik hazırlıklarıyla konuşulan çiftin nikah tarihi ise magazin dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları: "Beni büyüten ellerin her zaman benimle"
SONRAKİ HABER

Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler