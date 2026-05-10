Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Derya Şensoy, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Usta sanatçılar Derya Baykal ile merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı olan başarılı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yağız Can Konyalı ile nişanlandı.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Bir süredir gözlerden uzak ama dolu dizgin bir ilişki yaşayan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Nişan töreninden kareleri Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy'un mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, çifte çok sayıda tebrik mesajı yağdı.
PASTA KESEREK KUTLAMA
Çiftin evlilik yolculuğu ise geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı'nın hazırladığı romantik evlilik teklifiyle başlamıştı. Sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy'un "Evet" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada da gündem olmuştu. İkilinin pasta keserek kutlama yaptığı romantik kareler uzun süre konuşulmuştu.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK
Nişan sonrası sosyal medya kullanıcıları, "çok yakışıyorsunuz", "mutluluğunuz daim olsun" ve "nikah ne zaman?" yorumlarıyla çifte destek verdi. Özellikle Ferhan Şensoy'un sevenleri, usta sanatçının kızının bu mutlu gününde duygusal mesajlar paylaşmayı ihmal etmedi.
NET BİR TARİH YOK
Öte yandan Derya Şensoy, daha önce verdiği röportajlarda nişan törenini yaz başında yapmak istediğini dile getirmişti. Düğün tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmayan oyuncu, süreci aceleye getirmek istemediklerini ve her şeyin doğal akışında ilerlemesini tercih ettiklerini söylemişti.
ATİNA'DA ROMANTİK TATİL
Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi projelerde rol alan Şensoy, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yağız Can Konyalı ile çıktığı Atina tatilinden yaptığı romantik paylaşımlarla da gündem olmuştu. Şensoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne seren ilk paylaşımlar arasında gösterilmişti.
AYRILIĞIN ARDINDAN MUTLULUK
Derya Şensoy'un özel hayatındaki bu yeni dönem, geçtiğimiz yıl yaşadığı ayrılığın ardından gelmişti. Güzel oyuncu, iş insanı Celal Can Algül ile dört yıl süren ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Evlilik beklenen ilişkinin bitmesi magazin dünyasında şaşkınlık yaratırken, Şensoy uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etmişti.
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPILIYOR
Yaşadığı ayrılık sonrası kendisini işine ve ailesine verdiği konuşulan oyuncu, Yağız Can Konyalı ile yakaladığı mutlulukla yeniden gündeme geldi. Şimdilerde evlilik hazırlıklarıyla konuşulan çiftin nikah tarihi ise magazin dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.