Ünlü çiftin nişan yüzükleri TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK Nişan sonrası sosyal medya kullanıcıları, "çok yakışıyorsunuz", "mutluluğunuz daim olsun" ve "nikah ne zaman?" yorumlarıyla çifte destek verdi. Özellikle Ferhan Şensoy'un sevenleri, usta sanatçının kızının bu mutlu gününde duygusal mesajlar paylaşmayı ihmal etmedi.

Derya Şensoy'un nişandan karesi NET BİR TARİH YOK Öte yandan Derya Şensoy, daha önce verdiği röportajlarda nişan törenini yaz başında yapmak istediğini dile getirmişti. Düğün tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmayan oyuncu, süreci aceleye getirmek istemediklerini ve her şeyin doğal akışında ilerlemesini tercih ettiklerini söylemişti.

Ünlü çiftin Atina'dan romantik pozu ATİNA'DA ROMANTİK TATİL Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi projelerde rol alan Şensoy, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yağız Can Konyalı ile çıktığı Atina tatilinden yaptığı romantik paylaşımlarla da gündem olmuştu. Şensoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne seren ilk paylaşımlar arasında gösterilmişti.

AYRILIĞIN ARDINDAN MUTLULUK Derya Şensoy'un özel hayatındaki bu yeni dönem, geçtiğimiz yıl yaşadığı ayrılığın ardından gelmişti. Güzel oyuncu, iş insanı Celal Can Algül ile dört yıl süren ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Evlilik beklenen ilişkinin bitmesi magazin dünyasında şaşkınlık yaratırken, Şensoy uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etmişti.