Türkler geliyor! Sinan Akçıl milli takım için yazdığı marşın tarihini manidar bir şifreyle ilan etti: 14 Mayıs detayı!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, "Türkler Geliyor" adını verdiği yeni Milli Takım marşının yayın tarihini ve saatini açıkladı. Akçıl, Cumhuriyet'in kuruluşuna atıfta bulunarak 14 Mayıs 19.23'ü seçti.

  • Sinan Akçıl marşın adının 'Türkler Geliyor' olduğunu ve 14 Mayıs günü saat 19.23'te yayınlanacağı açıklandı.
  • Akçıl, marşın federasyon tarafından tescillendiğini ancak halkın beğenisinin önemli olduğunu ifade etti.
  • Ünlü müzisyen, marşın Türkiye'nin ruhunu yansıttığını ve statlarda çalınmasını umduğunu belirtti.
  • Akçıl, Amerika'daki organizasyona katılarak milli takımı yerinde desteklemeyi arzuladığını söyledi.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Sinan Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'ndeki Güzellik ve Bakım Fuarı'nda yeni Milli Takım marşını müjdeledi. Akçıl, şarkının yayın saati için seçtiği detayla da dikkat çekti.

Akçıl, "Türkler Geliyor" adını verdiği marşın 14 Mayıs günü saat 19.23'te yayınlanacağını açıklarken, "1923 kuruluşumuz... O yüzden manidar bir saat seçtik" dedi. Milli takım için hazırladığı marş hakkında oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, asıl kararın halkta olduğunu söyledi.

Akçıl, "Federasyonun tescilledi ama önemli olan halkımızın tescillemesi... Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.

Milli takımı yerinde desteklemek amacıyla Amerika'daki organizasyona katılmayı arzulayan Akçıl, marşın Türkiye'nin ruhunu yansıttığını ifade etti.

MERAK EDİLENLER

Sinan Akçıl'ın yeni marşının adı ne?

Marşın adı "Türkler Geliyor" olarak açıklandı.

Marş ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

14 Mayıs günü, Cumhuriyetin kuruluş yılına atıfla saat 19.23'te yayınlanacak.

Milli Takım bu marşı kullanacak mı?

Sinan Akçıl, marşın federasyon tarafından tescillendiğini ancak asıl önemli olanın halkın beğenisi olduğunu belirtti.

