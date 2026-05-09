TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Sinan Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'ndeki Güzellik ve Bakım Fuarı'nda yeni Milli Takım marşını müjdeledi. Akçıl, şarkının yayın saati için seçtiği detayla da dikkat çekti.
Akçıl, "Türkler Geliyor" adını verdiği marşın 14 Mayıs günü saat 19.23'te yayınlanacağını açıklarken, "1923 kuruluşumuz... O yüzden manidar bir saat seçtik" dedi. Milli takım için hazırladığı marş hakkında oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, asıl kararın halkta olduğunu söyledi.
Akçıl, "Federasyonun tescilledi ama önemli olan halkımızın tescillemesi... Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.
Milli takımı yerinde desteklemek amacıyla Amerika'daki organizasyona katılmayı arzulayan Akçıl, marşın Türkiye'nin ruhunu yansıttığını ifade etti.
