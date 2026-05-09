İsrail'in katılımının ardından birçok ülkenin yarışmadan çekildiği Eurovision ile ilgili bir karar da Sertab Erener'den geldi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Avrupa'nın birçok ülkesinden sanatçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu yayıncıları İsrail'in yarışmaya katılmasına sert tepki gösterdi.
BOYKOT DALGA DALGA YAYILIYOR
Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda yarışmadan çekildi. Portekiz'de ise ulusal elemelerde yer alan 16 sanatçı, seçilmeleri halinde Eurovision sahnesine çıkmayacaklarını duyurdu. Eurovision'da İsrail krizi sürerken bir taçıklama da Sertab Erener'den geldi. 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Eurovision birincisi olan şarkıcı, kendisine gelen teklifi reddettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erener, katılmama nedenini şöyle açıkladı: "16 Mayıs Eurovision'un final gecesi... Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim; beni Viyana'da final gecesine davet ettiler. Dünyanın şu anki siyasi, politik meselesi yüzünden orada olmak istemedim"
'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' SLOGANLARI ATMIŞTI
Sertab Erener, 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı. Erener ayrıca final gününde salon önünde İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto eden eylemcilerle beraber Filistin sloganları atmıştı.