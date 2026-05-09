CANLI YAYIN
Geri

Sertab Erener Eurovision 2026 davetini reddetti

İsrail’in katılımının ardından birçok ülkenin yarışmadan çekildiği Eurovision ile ilgili bir karar da Sertab Erener’den geldi. Ünlü şarkıcı, Eurovision’dan gelen final gecesi davetini reddettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sertab Erener Eurovision 2026 davetini reddetti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail'in Eurovision'a katılması nedeniyle birçok ülke yarışmadan çekildi.
  • Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda yarışmadan çekildiğini açıkladı.
  • Portekiz'de 16 sanatçı seçilmeleri halinde Eurovision'a katılmayacaklarını duyurdu.
  • Sertab Erener, Viyana'daki final gecesine katılma teklifini reddettiğini belirtti.

İsrail'in katılımının ardından birçok ülkenin yarışmadan çekildiği Eurovision ile ilgili bir karar da Sertab Erener'den geldi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv ve sosyal medya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Avrupa'nın birçok ülkesinden sanatçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu yayıncıları İsrail'in yarışmaya katılmasına sert tepki gösterdi.

Sertab Erener Eurovision 2026 davetini reddetti-3

BOYKOT DALGA DALGA YAYILIYOR

Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda yarışmadan çekildi. Portekiz'de ise ulusal elemelerde yer alan 16 sanatçı, seçilmeleri halinde Eurovision sahnesine çıkmayacaklarını duyurdu. Eurovision'da İsrail krizi sürerken bir taçıklama da Sertab Erener'den geldi. 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Eurovision birincisi olan şarkıcı, kendisine gelen teklifi reddettiğini söyledi.

Sertab Erener Eurovision 2026 davetini reddetti-4

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erener, katılmama nedenini şöyle açıkladı: "16 Mayıs Eurovision'un final gecesi... Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim; beni Viyana'da final gecesine davet ettiler. Dünyanın şu anki siyasi, politik meselesi yüzünden orada olmak istemedim"

Sertab Erener Eurovision 2026 davetini reddetti-5

'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' SLOGANLARI ATMIŞTI

Sertab Erener, 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı. Erener ayrıca final gününde salon önünde İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto eden eylemcilerle beraber Filistin sloganları atmıştı.

Neşet Ertaş'ın miras davasında flaş karar! Mahkemeden ailesine üzen haber
SONRAKİ HABER

Neşet Ertaş'ın miras davasında flaş karar!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler