-Peki çocuklar ve torunlar buradalar mı yoksa tamamen gittiler mi?
Gülşah Alkoçlar: Yazın buradalar. Kışın yurt dışındalar. İş kurdular. Onlar küçük yaşlarından beri müteşebbis çocuklar. "Okudunuz, oturun, evlenin, bir şey yapmayın." demedik. Her zaman onları yüreklendirdik. Onların da idealleri var. Türkiye'de yaptıkları güzel girişimler var. O girişimleri yurt dışına da taşıdılar.
Hülya Koçyiğit: Aktifler, inançlılar ve çalışıyorlar.
Gülşah Alkoçlar: Onların yaptıkları şeylerle gurur duyuyorum. İkisi de şu anda oradalar. Tabii ki büyük damadım daha çok burada işinden dolayı. Biz de arada gidip geliyoruz. Onlar gidip geliyorlar. İki kardeş ayrılmıyorlar zaten hatta şu anda birlikte bir iş girişimleri de var beraber kurmak istedikleri.
- Dubai'deler değil mi?
Gülşah Alkoçlar: Evet, Dubai'deler.
-Neler yapıyorlar şimdi orada?
Gülşah Alkoçlar: Bir damadımın İstanbul'dan götürdüğü, kendini temsil eden bir markası var oraya. Kızların kendi aralarında oluşturdukları yeni bir şirket var. Bir tekstil ürünü çıkarmak üzereler. Bizim çocuklar spor yapmayı çok seviyor. Özellikle küçük olan, onun eşiyle kurduğu bir spor merkezi var. Gerçekten oradaki gururumuz. Türk olarak yapılabilecek örnek yerlerden biri. O anlamda da gurur duyuyorum. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı gıdaya çok değer veriyorlar. Ablasının geçmişte organik yatırımları vardı tarımla ilgili. O da onlara ürün anlamında destek oluyor. Bugün buradalar ama yarın ne olacak belli değil. Yarın başka bir şeyle gelebilirler. Sürekli bir şey yapmak istiyorlar. Her an her şey olabilir. Belki tarıma daha çok dönebilirler.
- Anne olmak, kız olmak, anneanne olmak. Bu deneyimler, bunlar sevgiyle birlikte değişen formlar mıdır yoksa derinleşen katmanlar mıdır?
Hülya Koçyiğit: Gerçekten bir insanın içinde iyi niyet ve sevgi duygusu varsa, tabiata, insana, her şeye sevgin var demektir. Her şeye severek bakıyorsun. Anne olduğun zaman çocuğunu, torun sahibi olduğun zaman torununu seviyorsun, giderek büyüyor, katmanlaşıyor. Evlendiğin zaman eşini seviyorsun. Sevgi varsa, sevgi azalmıyor, giderek çoğalıyor, büyüyor ve bütün dünyanı sevgi kaplıyor.
Gülşah Alkoçlar: Annem çok güzel tarif etti. Çok güzel, gülen gözlerle bakmak, sevgini karşıya yansıtabilmek ve ondan da alabilmek, bunlar çok güzel insan hayatında. Sevilmek, sevmek yani annemin söylediklerinin üzerine bir şey söyleyemem. Güzel tarif etti. Hakikaten öyle. Doğayı sevmek sevmekse evet, bayağı bir şeyleri seviyor insan.
- Sevgi ve sevmek duygusu aslında tek bir şey ve neye yönlendirirsen o büyüyor, güzelleşiyor.
Gülşah Alkoçlar: Ve yayabiliyoruz.
-Mesela ben yavru bir kediye ve bir bebeğe baktığımda aynı şeyi, sevgiyi, şefkati hissediyorum.
Gülşah Alkoçlar: Evet, kimin bebeği olduğu önemli değil.
Hülya Koçyiğit: Bize bu duyguyu veren Yüce Yaradan'a şükretmemiz lazım. Öyle bir duygu ki bu, bizi insan yapıyor. Sevginin yanında vicdan da var çünkü. Vicdanla beraber o sevgi büyüyor. Bir hayvana baktığın zaman ona su vermek, okşamak, sevmek ihtiyacı, Yaradan ile bağın aslında. O bambaşka ancak yaşanan bir şey.