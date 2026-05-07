Podyumların uzun yıllardır konuşulan isimlerinden biri olan Ece Gürsel, katıldığı davette samimi açıklamalarda bulundu.
DİKKAT ÇEKEN YANIT
Gazetecilerin "Neler bıraktık, neler bırakacağız?" sorusuna verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"GÜZEL ŞARKILAR BIRAKIYORUM"
Ünlü isim, açıklamasında yalnızca modellik kariyeriyle değil müzik ve yazarlık alanındaki hedefleriyle de iz bırakmak istediğini söyledi. Gürsel, "Her şeyden önce güzel şarkılar bırakıyorum. Kendi yazdığım sözler, besteler... Kitaplar da çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
"PODYUMDA DA İZ BIRAKAN BİR MODELİM"
Yıllardır podyumlarda aktif olarak yer aldığını belirten Gürsel, mesleki kariyerine dair de iddialı açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, "Podyumda da iz bırakan bir modelim. Podyumlarda hala çok aranan bir mankenim. 28 yıl verdim, bu da iz bırakmaktır benim için" dedi.
ECE GÜRSEL KİMDİR?
Ece Gürsel, Antalya'da dünyaya geldi. Futbolcu Tayfun Gürsel'in kızı olan ünlü isim, eğitim hayatını Antalya'da tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
GÜZELLİK YARIŞMALARINDA DERECE
Mankenlik kariyerine 1999 yılında başlayan Gürsel, kısa sürede güzellik yarışmalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. 2000 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey ve Star TV Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. 2001'de ise Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında yine ikincilik elde etti.
EN İYİ VÜCUTLU MANKEN
2003 yılında Best Model of Turkey'de ikinci seçilen Gürsel, aynı yıl Malezya'da düzenlenen Best Model International yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada dördüncü olan ünlü model ayrıca "En İyi Vücutlu Manken" ödülünün de sahibi oldu.
