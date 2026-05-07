"PODYUMDA DA İZ BIRAKAN BİR MODELİM" Yıllardır podyumlarda aktif olarak yer aldığını belirten Gürsel, mesleki kariyerine dair de iddialı açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, "Podyumda da iz bırakan bir modelim. Podyumlarda hala çok aranan bir mankenim. 28 yıl verdim, bu da iz bırakmaktır benim için" dedi.

ECE GÜRSEL KİMDİR? Ece Gürsel, Antalya'da dünyaya geldi. Futbolcu Tayfun Gürsel'in kızı olan ünlü isim, eğitim hayatını Antalya'da tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

GÜZELLİK YARIŞMALARINDA DERECE Mankenlik kariyerine 1999 yılında başlayan Gürsel, kısa sürede güzellik yarışmalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. 2000 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey ve Star TV Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. 2001'de ise Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında yine ikincilik elde etti.