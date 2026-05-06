PORTEKİZ'İ TALAN ETTİ Doğan Savaş'ın haberine göre çekim süresince eşini yalnız bırakmayan Hande Soral, "İsmail çekim yaparken ben de Portekiz sokaklarını geziyordum. Benim için keyifli bir deneyim oldu. Filmi merak ediyorum" diye konuştu.

ʺPortekiz Aşkıʺ filminden bir kare GALAYA KATILAMADILAR Günaydın'ın haberine göre Cansu Dere ve Diogo Morgado, programlarına uymadığı gerekçesiyle galaya katılamadı. İsmail Demirci ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral ile birlikte galadaki yerini aldı.

"SİNEMA FİLMİ DIŞINDA SICAK BAKMIYORUM" Ünlü çift, daha önceki röportajlarında uzun soluklu işlerde birlikte çalışmaya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti. "İlerleyen zamanda sizi beraber bir projede görecek miyiz?" sorusuna Hande Soral, "Dizi olarak sanmıyorum ama sinema filmi olabilir tabii ki, hem de çok güzel olur" yanıtını verdi. İsmail Demirci ise "Büyük konuşmak istemem ama sinema filmi dışında pek sıcak bakmıyorum" ifadelerini kullandı.