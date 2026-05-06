Başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci'nin paylaştığı "Portekiz Aşkı" filminin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
"ONUNLA HER PROJEDE ÇALIŞIRIM"
İsmail Demirci kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral ile birlikte galadaki yerini aldı. Eşi Hande Soral ile birlikte kameraların karşısına geçen İsmail Demirci, "Eşiniz ile birlikte aynı projede görecek miyiz?" sorusuna, şu sözlerle yanıt verdi:
Eskiden uzun çalışma sürelerinden dolayı dizide yer almak istemiyoruz diyorduk artık bu soruya 'Evet' diyeceğim. Karımla oynamak istiyorum. Çocuk da büyüdü. İyi yazılmış güzel bir projede olmak isteriz. Hande çok iyi oyuncu onunla her projede çalışırım.
EŞİYLE AYNI PROJEDE OLMAK İSTİYOR
"Sizi 'Evet' demeye iten şey ne oldu?" sorusuna Demirci, "Bu kadar iyi bir oyuncu ile evliyken onunla oynamadan hayata devam etmek istemiyorum. Bir filmde, dizide olmak istiyorum. Çok iyi oyuncu bir tek ben oynamıyorum. Bir sürü oynayan arkadaşım var" dedi.
PORTEKİZ'İ TALAN ETTİ
Doğan Savaş'ın haberine göre çekim süresince eşini yalnız bırakmayan Hande Soral, "İsmail çekim yaparken ben de Portekiz sokaklarını geziyordum. Benim için keyifli bir deneyim oldu. Filmi merak ediyorum" diye konuştu.
GALAYA KATILAMADILAR
Günaydın'ın haberine göre Cansu Dere ve Diogo Morgado, programlarına uymadığı gerekçesiyle galaya katılamadı. İsmail Demirci ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral ile birlikte galadaki yerini aldı.
"SİNEMA FİLMİ DIŞINDA SICAK BAKMIYORUM"
Ünlü çift, daha önceki röportajlarında uzun soluklu işlerde birlikte çalışmaya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti. "İlerleyen zamanda sizi beraber bir projede görecek miyiz?" sorusuna Hande Soral, "Dizi olarak sanmıyorum ama sinema filmi olabilir tabii ki, hem de çok güzel olur" yanıtını verdi. İsmail Demirci ise "Büyük konuşmak istemem ama sinema filmi dışında pek sıcak bakmıyorum" ifadelerini kullandı.
NASIL TANIŞTILAR?
İsmail Demirci'nin Bodrum tatilinde Hande Soral'ın yanına gidip "Ateşiniz var mı?" diye sormasıyla başlayan hikaye, yıllar sonra mutlu bir evliliğe dönüştü. Hande Soral'ın o an verdiği "Bu çok kötü bir numara" cevabı ise çiftin unutulmaz anıları arasında yer aldı. Daha sonra yolları Alaçatı'da yeniden kesişen ikili, kısa süre içinde yakınlaştı. Hande Soral'ın ilişkilerinin üçüncü gününde "İşte evleneceğim adam bu" dediği öğrenildi. Çift, yaklaşık iki buçuk yıllık ilişkinin ardından 2017 yılında evlenmişti.