Rapçi Mero’dan gönüllere dokunan anlar: Camide Kur’an-ı Kerim okudu
Almanya’da yaşayan ve Türk asıllı olan rapçi Mero, bu kez müziğiyle değil anlamlı bir görüntüyle gündeme geldi. Frankfurt’ta bir camide Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren ünlü isim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan görüntüler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli rapçi Mero, son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Nisan ayının başında kutsal topraklara yaptığı ziyaretle gündeme gelen ünlü isim, bu kez Frankfurt'taki bir camide Kur'an-ı Kerim okuduğu anlarla konuşuluyor.
MERO'DAN ETKİLEYİCİ KIRAAT
Gerçek adı Enes Meral olan sanatçı, Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir camide Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38. ayetlerini tilavet etti.Rapçi Mero camide Kur'an okudu
Mero'nun etkileyici kıraati, camide bulunanları olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarını da derinden etkiledi.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Kısa sürede yayılan görüntüler, binlerce beğeni ve yorum alarak viral hale geldi. Kullanıcılar, sanatçının bu yönünü takdir ederken "Maşallah", "Dinlerken duygulandım" ve "Seni böyle görmek çok güzel" gibi yorumlar yaptı.
"HAMDOLSUN KAVUŞTURANA"
Öte yandan Mero'nun, Nisan ayında Mekke'den yaptığı paylaşımlar da uzun süre konuşulmuştu. İhramlı fotoğraflarını "Hamdolsun kavuşturana" notuyla paylaşan ünlü isim, o dönemde de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
MERO KİMDİR?
Mero, gerçek adıyla Enes Meral, 28 Temmuz 2000'de Almanya'nın Rüsselsheim kentinde doğdu. Aslen Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden olan sanatçı, 2017 yılında rap müzik kariyerine başladı. 2018'de "Baller los" adlı şarkısıyla çıkış yakalayan Mero, 2019'da yayımladığı "Olabilir" ile büyük bir başarı elde etti. Milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkı, onu kısa sürede Avrupa ve Türkiye'de tanınan bir isim haline getirdi.