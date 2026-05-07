Cihan Ünal’ın biricik torunu 15’lik genç kız oldu! Irmak Ünal Irmak “Sonsuz gurur duyuyorum” deyip paylaştı: Aynı annesi!

Usta sanatçı Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, Bali’de kurduğu yeni hayatından duygusal bir paylaşıma imza attı. Kanserle mücadelesi sürerken kızı Kayla’nın 15. yaşını kutlayan Ünal, "Benim küçük kozmik aynam" dediği kızına olan sevgisini kelimelere döktü.

  • Irmak Ünal, kızı Kayla'nın 15. yaş günü için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
  • Irmak Ünal, yaklaşık 4 yıl önce çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmiş ve meme kanseriyle mücadele ediyor.
  • Ünlü oyuncu, kızı Kayla'nın büyümesine tanıklık etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
  • Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok yorum aldı.
  • Cihan Ünal'ın torunu Kayla'nın son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, kızı Kayla'nın 15. yaş günü için sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Cihan Ünal'ın torunu Kayla'nın son hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'deki kariyerine ara vererek çocukları Kayla ve Vadi ile Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte hayata sıkı sıkıya tutunan ve yoga eğitmenliği yaparak şifa arayan Ünal, kızı Kayla'nın yeni yaşına özel hazırladığı kutlama notuyla takipçilerini duygulandırdı.

Sanatçı, kızının büyümesine tanıklık etmenin kendisi için "kendi ruhunu hatırlamak" gibi olduğunu ifade etti.

"SENİNLE SONSUZ GURUR DUYUYORUM"

Kızı Kayla'ya olan sevgisini kelimelere döken Irmak Ünal, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ruhlar... Bir şeyleri hatırlatmak için gelirler. Kayla benim hayatıma sessiz bir kahin gibi geldi... Tenkleriyle, hassasiyetiyle, o içgüdüsel zekasıyla ve bazı insanların doğuştan taşıdığı o öğretilemez sihirle. Kendine bu kadar özgü. Bu kadar güzel, bu kadar özgür ruhlu. Onun büyümesini izlemek bazen annelikten çok... Kendi ruhunu yeniden hatırlayan bir varlığa tanıklık etmek gibi geliyor. Ve düşününce... Tüm boyutların, zamanların, yıldızların ve hayatın o gizemli ilahi koreografisinin içinde... Beni annesi olarak seçti. Bu düşünce bile beni kelimelerin ötesinde alçak gönüllü yapıyor. Benim kızım. Benim öğretmenim. Benim küçük kozmik aynam. Seninle sonsuz gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum benim Kayla'm. İyi ki doğdun."

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Paylaşımın altına gelen binlerce yorumdan bazıları dikkat çekti:

  • "Kayla resmen annesinin kopyası olmuş, asalet dededen geliyor."
  • "Irmak Hanım'ın bu güçlü duruşu tüm kadınlara örnek, Kayla da harika görünüyor."
  • "Hem çok sevgi dolu hem de çok huzurlu kareler."
  • "Nice mutlu yaşlara Kayla! Büyüdükçe annesinin kopyası olmuş."

BALİ'DE YENİ HAYAT VE KANSERLE MÜCADELE

Türk sinemasının duayen ismi Cihan Ünal'ın kızı olan Irmak Ünal, 2010-2017 yılları arasında evli kaldığı Emre Karabacak'tan olan iki çocuğuyla birlikte egzotik ada Bali'de yaşıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında meme kanseri teşhisi aldığını açıklayan Ünal, düzenli spor ve yoga ile sürdürdüğü sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermeden tedavi sürecine devam ediyor.

MERAK EDİLENLER

Irmak Ünal kaç yaşında ve nerede yaşıyor?

49 yaşındaki ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte yaklaşık 4 yıldır Endonezya'nın Bali adasında yaşamaktadır.

Irmak Ünal'ın kaç çocuğu var?

Emre Karabacak ile olan evliliğinden Kayla ve Vadi adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Meme kanseri teşhisi sonrası tedavi sürecine başlayan Ünal, Bali'de yoga ve sağlıklı yaşam odaklı bir süreç geçirmektedir.

