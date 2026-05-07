Ünlü oyuncu Irmak Ünal, kızı Kayla'nın 15. yaş günü için sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Cihan Ünal'ın torunu Kayla'nın son hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.
Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'deki kariyerine ara vererek çocukları Kayla ve Vadi ile Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte hayata sıkı sıkıya tutunan ve yoga eğitmenliği yaparak şifa arayan Ünal, kızı Kayla'nın yeni yaşına özel hazırladığı kutlama notuyla takipçilerini duygulandırdı.
Sanatçı, kızının büyümesine tanıklık etmenin kendisi için "kendi ruhunu hatırlamak" gibi olduğunu ifade etti.
"SENİNLE SONSUZ GURUR DUYUYORUM"
Kızı Kayla'ya olan sevgisini kelimelere döken Irmak Ünal, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı ruhlar... Bir şeyleri hatırlatmak için gelirler. Kayla benim hayatıma sessiz bir kahin gibi geldi... Tenkleriyle, hassasiyetiyle, o içgüdüsel zekasıyla ve bazı insanların doğuştan taşıdığı o öğretilemez sihirle. Kendine bu kadar özgü. Bu kadar güzel, bu kadar özgür ruhlu. Onun büyümesini izlemek bazen annelikten çok... Kendi ruhunu yeniden hatırlayan bir varlığa tanıklık etmek gibi geliyor. Ve düşününce... Tüm boyutların, zamanların, yıldızların ve hayatın o gizemli ilahi koreografisinin içinde... Beni annesi olarak seçti. Bu düşünce bile beni kelimelerin ötesinde alçak gönüllü yapıyor. Benim kızım. Benim öğretmenim. Benim küçük kozmik aynam. Seninle sonsuz gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum benim Kayla'm. İyi ki doğdun."
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Paylaşımın altına gelen binlerce yorumdan bazıları dikkat çekti:
BALİ'DE YENİ HAYAT VE KANSERLE MÜCADELE
Türk sinemasının duayen ismi Cihan Ünal'ın kızı olan Irmak Ünal, 2010-2017 yılları arasında evli kaldığı Emre Karabacak'tan olan iki çocuğuyla birlikte egzotik ada Bali'de yaşıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında meme kanseri teşhisi aldığını açıklayan Ünal, düzenli spor ve yoga ile sürdürdüğü sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermeden tedavi sürecine devam ediyor.
MERAK EDİLENLER
Irmak Ünal kaç yaşında ve nerede yaşıyor?
49 yaşındaki ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte yaklaşık 4 yıldır Endonezya'nın Bali adasında yaşamaktadır.
Irmak Ünal'ın kaç çocuğu var?
Emre Karabacak ile olan evliliğinden Kayla ve Vadi adında iki çocuğu bulunmaktadır.
Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?
Meme kanseri teşhisi sonrası tedavi sürecine başlayan Ünal, Bali'de yoga ve sağlıklı yaşam odaklı bir süreç geçirmektedir.