Ebru Akel’den Met Gala göndermesi: “Hailey Bieber’a taş çıkardı” yorumları yağdı

Met Gala 2026'nın en dikkat çeken trendlerinden biri olan "Moda sanattır" akımı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'ın tercih ettiği iddialı tasarımın benzerini giyen Ebru Akel, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucunun "Bana da yakışmış ama değil mi?" notu kısa sürede viral olurken sosyal medyada yorum yağdı.

Moda dünyasının en prestijli gecelerinden biri olarak kabul edilen Met Gala 2026, bu yıl da kırmızı halıdaki iddialı görünümlerle adından söz ettirdi. Bu yılın resmi teması olan "Costume Art" yani "Kostüm Sanatı", moda ile insan bedeni arasındaki ilişkiyi merkeze alırken, ünlü isimler de adeta birer sanat eserini andıran tasarımlarla geceye damga vurdu.

VÜCUDU SARAN HEYKELSİ KORSE

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise dünyaca ünlü model Hailey Bieber oldu. Ünlü model, vücudu saran heykelsi formdaki metalik korse tasarımıyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. 24 ayar altın görünümünü andıran özel tasarım kıyafet, sosyal medyada kısa sürede viral olurken moda eleştirmenlerinden de tam not aldı.

EBRU AKEL'DEN BENZER TASARIM

Ancak Met Gala'nın yankıları yalnızca Hollywood ile sınırlı kalmadı. Ünlü sunucu ve oyuncu Ebru Akel de benzer formdaki cesur tasarımı tercih ederek sosyal medyada gündem olmayı başardı. Akel, iddialı pozlarını "Bana da yakışmış ama değil mi :) Met Gala'da pişti olmayalım" notuyla paylaşınca sosyal medya adeta ikiye bölündü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DESTEK

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Ebru Akel'in tasarımı Hailey Bieber'dan daha iyi taşıdığını savundu. "Asıl taşıyan Ebru olmuş", "Türk kadını farkı", "Hailey'den daha iddialı durmuş" ve "Bu kıyafetin hakkını Ebru Akel vermiş" yorumları dikkat çekti.

"MODA SANATTIR" TEMASI

Öte yandan Met Gala'nın bu yılki "Moda sanattır" teması, ünlülere insan bedenini bir sanat formu gibi yorumlama özgürlüğü sundu. Özellikle sert silüetler, metalik dokular, korsaj detayları ve heykelsi kesimler gecenin öne çıkan trendleri arasında yer aldı.

"KİM DAHA İYİ TAŞIDI" TARTIŞMASI

Uzun yıllardır televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ebru Akel'in cesur moda tercihi, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise günlerdir "Kim daha iyi taşıdı?" sorusunu tartışmayı sürdürüyor.

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976'da İzmir'de dünyaya geldi. Televizyon sunuculuğu, oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan Akel, uzun yıllardır ekranların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bale eğitimi aldıktan sonra televizyon dünyasına adım atan ünlü isim sunuculuk, dizi oyunculuğu ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

HAILEY BIEBER KİMDİR?

Hailey Bieber, 22 Kasım 1996 doğumlu Amerikalı model ve iş insanıdır. Dünyaca ünlü markaların kampanyalarında yer alan Bieber, moda dünyasının en popüler isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Justin Bieber ile yaptığı evlilikle de sık sık gündeme gelen ünlü model, özellikle son yıllarda moda ve güzellik sektöründeki girişimleriyle dikkat çekiyor

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.