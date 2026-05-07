Alişan’dan evlilik yıl dönümünde romantik jest: Buse Varol sette büyük şaşkınlık yaşadı

Alişan ile Buse Varol, evlilik yıl dönümlerini romantik bir sürprizle kutladı. Ünlü şarkıcının eşini çalıştığı setti gizlice ziyaret etti. Elinde beyaz güllerle sete gelen Alişan’ı karşısında gören Buse Varol şaşkınlığını gizleyemezken, çiftin duygusal anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır örnek çift olarak gösterilen ikilinin romantik kutlaması, takipçileri tarafından “Aşkları hala ilk günkü gibi” yorumlarıyla karşılandı.

  • Magazin dünyasının ünlü çifti Alişan ve Buse Varol, evlilik yıl dönümlerini romantik bir şekilde kutladı.
  • Alişan, eşi Buse Varol'un çalıştığı TV programının setine beyaz güllerden oluşan buketle sürpriz yaptı.
  • Çift 2018 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu: Burak ve Eliz.
  • Boşanma iddialarına rağmen güçlü evliliklerini sürdüren çift, sosyal medyada takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Alişan ve Buse Varol, ilk kez aynı dizide rol aldıkları dönemde tanışıp aşka adım attı.

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Alişan ve Buse Varol, mutlu evlilikleriyle örnek gösterilmeye devam ediyor.

ROMANTİK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

2018 yılında dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez evlilik yıl dönümlerindeki romantik kutlamalarıyla dikkat çekti.

BEYAZ GÜLLERLE KUTLAMA

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'a sürpriz yapmak için onun çalıştığı televizyon programının setine gitti. Elinde beyaz güllerden oluşan özel bir buketle sete gelen Alişan'ı karşısında gören Buse Varol büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftin sarılarak kutlama yaptığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Set ekibinin de şaşkınlıkla izlediği sürpriz sonrası duygusal anlar yaşanırken, çiftin samimi halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Hayranları ikili için "Maşallah", "Aşkları hala ilk günkü gibi" ve "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.

İDDİALARI YALANLAYAN AŞK

Zaman zaman haklarında çıkan boşanma iddialara rağmen ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Alişan ve Buse Varol, yaptıkları romantik paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NASIL TANIŞTILAR?

Alişan ile Buse Varol'un tanışma hikayesi de hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkili ilk kez aynı dizide rol aldıkları dönemde tanıştı. Toplantı sırasında yan yana oturan çiftin arasında ilk görüşte bir elektrik oluştu. Toplantının ardından Alişan'ın rejiyi arayarak "Oyuncu kadrosunda kimler var?" diye sorduğu öğrenildi.

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSU"

Daha sonra sosyal medya üzerinden iletişim kuran ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini birlikte rol aldıkları dizinin oyuncularına özel kurulan mesaj grubunda açıklayan çift, o dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Alişan ise ilişkilerinin başlangıcını yıllar sonra "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum..." sözleriyle anlatmıştı.

