DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI Set ekibinin de şaşkınlıkla izlediği sürpriz sonrası duygusal anlar yaşanırken, çiftin samimi halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Hayranları ikili için "Maşallah", "Aşkları hala ilk günkü gibi" ve "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.

İDDİALARI YALANLAYAN AŞK Zaman zaman haklarında çıkan boşanma iddialara rağmen ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Alişan ve Buse Varol, yaptıkları romantik paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NASIL TANIŞTILAR? Alişan ile Buse Varol'un tanışma hikayesi de hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkili ilk kez aynı dizide rol aldıkları dönemde tanıştı. Toplantı sırasında yan yana oturan çiftin arasında ilk görüşte bir elektrik oluştu. Toplantının ardından Alişan'ın rejiyi arayarak "Oyuncu kadrosunda kimler var?" diye sorduğu öğrenildi.