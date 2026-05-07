Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Alişan ve Buse Varol, mutlu evlilikleriyle örnek gösterilmeye devam ediyor.
ROMANTİK EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ
2018 yılında dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez evlilik yıl dönümlerindeki romantik kutlamalarıyla dikkat çekti.
BEYAZ GÜLLERLE KUTLAMA
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'a sürpriz yapmak için onun çalıştığı televizyon programının setine gitti. Elinde beyaz güllerden oluşan özel bir buketle sete gelen Alişan'ı karşısında gören Buse Varol büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftin sarılarak kutlama yaptığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Set ekibinin de şaşkınlıkla izlediği sürpriz sonrası duygusal anlar yaşanırken, çiftin samimi halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Hayranları ikili için "Maşallah", "Aşkları hala ilk günkü gibi" ve "Çok yakışıyorlar" yorumlarında bulundu.
İDDİALARI YALANLAYAN AŞK
Zaman zaman haklarında çıkan boşanma iddialara rağmen ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Alişan ve Buse Varol, yaptıkları romantik paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
NASIL TANIŞTILAR?
Alişan ile Buse Varol'un tanışma hikayesi de hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkili ilk kez aynı dizide rol aldıkları dönemde tanıştı. Toplantı sırasında yan yana oturan çiftin arasında ilk görüşte bir elektrik oluştu. Toplantının ardından Alişan'ın rejiyi arayarak "Oyuncu kadrosunda kimler var?" diye sorduğu öğrenildi.
"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSU"
Daha sonra sosyal medya üzerinden iletişim kuran ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini birlikte rol aldıkları dizinin oyuncularına özel kurulan mesaj grubunda açıklayan çift, o dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Alişan ise ilişkilerinin başlangıcını yıllar sonra "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum..." sözleriyle anlatmıştı.