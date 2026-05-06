Türk pop müzik sanatçısı Aysun Kocatepe, sosyal medya hesabında yaşadığı derin üzüntüyü paylaştı.

MERAK EDİLENLER Mehmet Taneri kimdir?

1960 ve 1970'li yılların ünlü Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncusudur.

Mehmet Taneri'nin en ünlü şarkıları hangileridir?

'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen' ve 'Bir Zamanlar' en bilinen eserleridir.

Mehmet Taneri kaç yaşında vefat etti?

Mehmet Taneri, 87 yaşında vefat etmiştir.