Türk pop müziğinin usta isimlerinden Mehmet Taneri'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Taneri'nin ölüm haberini yakın dostu Ali Kocatepe duyurdu. Kocatepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem acı haberi verdi hem de geçmişe dair duygusal anılarını tazeledi.
ALİ KOCATEPE: "İKİ AİLE ÇOK YAKINDIK"
Ali Kocatepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"60'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60 ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. Kızları Nükhet ve kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdüler. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."
KAYA ÇİLİNGİROĞLU CENAZE PROGRAMINI DUYURDU
Aynı zamanda ünlü isim Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı olan Mehmet Taneri, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Çilingiroğlu, dayısı için yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.
ŞARKILARIYLA BİR DÖNEME DAMGA VURDU
Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda müzik kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Mehmet Taneri, Türk pop müziğine kattığı başarılı parçalarla hafızalara kazındı. Dinleyicilerin kalbinde yer edinen başlıca eserleri şunlardır:
Başarılı bir müzik kariyerinin yanı sıra Taneri, rol aldığı sinema filmleriyle de adından söz ettirmişti.
MERAK EDİLENLER
Mehmet Taneri kimdir?
1960 ve 1970'li yılların ünlü Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncusudur.
Mehmet Taneri'nin en ünlü şarkıları hangileridir?
'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen' ve 'Bir Zamanlar' en bilinen eserleridir.
Mehmet Taneri kaç yaşında vefat etti?
Mehmet Taneri, 87 yaşında vefat etmiştir.