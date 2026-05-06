Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter kaza geçirdi: “Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum”

2025 yılında annesi Güllü’yü trajik bir olayla kaybeden Tuğberk Yağız Gülter’in kaza geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak haberleri doğrulayan Gülter, sağlık durumu hakkında merak edilenleri yanıtladı.

  • Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in kaza geçirdiği öğrenildi.
  • Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
  • Gül Tut, Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
  • Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanmıştı.

Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in kaza geçirdiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülter, haberleri doğrulayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"BİR KAZA ATLATTIM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum."

NELER OLMUŞTU: GÜLLÜ'NÜN TRAJİK ÖLÜMÜ

'Güllü' sahne adıyla tanınan sevilen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin 6'ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani ölümü magazin dünyasında büyük bir yas ve gizem yaratmıştı.

📍 KIZI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şok edici bir gelişme yaşanmıştı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olay, ailenin yaşadığı acıyı daha da derinleştirmişti.

