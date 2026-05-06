Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in kaza geçirdiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülter, haberleri doğrulayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"BİR KAZA ATLATTIM"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum."
NELER OLMUŞTU: GÜLLÜ'NÜN TRAJİK ÖLÜMÜ
'Güllü' sahne adıyla tanınan sevilen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin 6'ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani ölümü magazin dünyasında büyük bir yas ve gizem yaratmıştı.
📍 KIZI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şok edici bir gelişme yaşanmıştı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olay, ailenin yaşadığı acıyı daha da derinleştirmişti.