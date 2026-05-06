Bu minik kızı tanıdınız mı? Şimdi ekranların en güçlü "Hatun"u oldu!

Soluk renkli bir fotoğraf, masum bakışlar ve yıllar öncesinden gelen bir tebessüm... Fotoğraftaki bu dünya tatlısı küçük kız çocuğu, bugün milyonları ekran başına kilitleyen usta bir oyuncu. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Kuruluş Orhan dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın ta kendisi! İşte Bennu Yıldırımlar'ın İstanbul'un konservatuvar koridorlarından Londra'nın akademik atmosferine uzanan başarı dolu hikayesi...

İSTANBUL'DAN LONDRA'YA UZANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

1969 yılında İstanbul'da, Girit ve Makedonya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açan Bennu Yıldırımlar için sanat, adeta kaderine yazılmıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okurken, aynı zamanda iki yıl Eski Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi alarak entelektüel derinliğini güçlendirdi. 1990 yılında mezuniyet kepini attıktan hemen sonra hayallerinin peşinden Londra'ya gitti ve Westminster Yetişkin Eğitim Enstitüsü'nde drama kurslarına katıldı.

İLK ADIMLAR: GÖNÜLDEN GÖNÜLE VE PERİLİ KÖŞK

O minik kız çocuğunun profesyonel sahne ışıklarıyla tanışması 1987 yılında, henüz bir konservatuvar öğrencisiyken Safa Önal imzalı Gönülden Gönüle filmiyle başladı. 1988'de TRT'nin Perili Köşk yapımında yer aldı. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'na adım atarak Aristofanes'in "Kuşlar" oyunuyla tiyatro sahnelerinin tozunu yutmaya başladı.

ÖDÜLLERLE TAÇLANAN BİR KARİYER

Yıllar geçtikçe o masum bakışlı çocuk, devleşen bir oyuncuya dönüştü. Ağrıya Dönüş filmindeki Muhsine rolüyle "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kucakladı. Ardından Kaç Para Kaç filmiyle Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Bir Atın Öyküsü'ndeki rolü ile 1996 Bedia Muvahhit Ödülü'ne, Huzur'daki performansı ile 1998 İsmet Küntay En İyi Kadın Oyuncu ödülüne, Saygılı Yosma'daki rolü ile 2006 Lions Tiyatro Ödülü'ne değer görüldü.

TÜRKİYE ONU ELİF, FİKRET VE NERMİN OLARAK SEVDİ

Bennu Yıldırımlar, Türk televizyon tarihine damga vuran karakterlerin kadını oldu. Süper Baba'nın Elif'i olarak tanındı; Yaprak Dökümü'nün sabırlı Fikret'i, Umutsuz Ev Kadınları'nın titiz Nermin'i ve Gönül İşleri'nin fedakar Servet'i olarak her eve girdi. Nuri Bilge Ceylan'ın dünyaca ünlü Ahlat Ağacı filminde ise Sinan'ın annesi rolüyle sinema sanatındaki ustalığını bir kez daha kanıtladı.

SANATLA ÖRÜLÜ BİR YUVA

Başarılı kariyerini huzurlu bir aile hayatıyla birleştiren Yıldırımlar, 1995 yılında kendisi gibi usta bir oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu mutlu evliliğinden "Ada" ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

VE BUGÜN: KURULUŞ ORHAN'IN BALA HATUN'U

Çocukluk fotoğrafındaki o meraklı bakışlar, bugün Kuruluş Orhan setinde bir devletin kuruluşuna tanıklık eden, vakur ve bilge Bala Hatun olarak karşımıza çıkıyor. Akşam ATV ekranlarında izleyeceğimiz Bennu Yıldırımlar, her sahnesinde o küçük kızın masumiyetini usta bir oyuncunun deneyimiyle harmanlamaya devam ediyor.

BONUS: ARKEOLOG OLMAK İSTERKEN "İNSAN" KAZICISI OLDU

Pek çok kişi onu sahnelerin ve ekranların değişmez yüzü olarak tanısa da o fotoğraftaki küçük kızın kalbinde aslında bambaşka bir meslek yatıyordu. Yıldırımlar, bir röportajında kendisine yöneltilen "Küçükken hayalini kurduğunuz kadın olabildiniz mi?" sorusuna verdiği şu çarpıcı cevapla sanatının felsefesini özetliyor:

"Arkeolog olmak isterdim. Ama oyuncu oldum ve insan konusunda kazılarıma devam ediyorum."

BENNU YILDIRIMLAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Bennu Yıldırımlar aslen nerelidir?

Bennu Yıldırımlar, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Girit ve Makedonya göçmeni kökenlidir.

Bennu Yıldırımlar hangi okullardan mezun oldu?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede iki yıl Eski Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı.

Bennu Yıldırımlar evli mi, çocuğu var mı?

Sanatçı, 1995 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile evlenmiştir. Çiftin Ada adında bir kız çocukları vardır.

BENNU YILDIRIMLAR'IN YER ALDIĞI DİZİLER

Yer aldığı diziler:

Arak-Kara (2023-2024)

Veda Mektubu (2023)

Olağan Şüpheliler (2021)

Sadakatsiz (2020)

Kadın (2017)

Altınsoylar (2016)

Gönül İşleri (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2011-2014)

Yaprak Dökümü (2006-2010)

Anında Görüntü Show (2008)

Kabuslar Evi (2006)

Maki (2005)

Aynalar (2004)

Şapkadan Babam Çıktı (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Tek Celse (2002)

Üzgünüm Leyla (2001)

Utanmaz Adam (1998)

Süper Baba (1997)

Sharpe'nin İntikamı (1996)

Muhteşem Zango (1994)

Gülen Ayva Ağlayan Nar (1990)

-Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.