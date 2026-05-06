BONUS: ARKEOLOG OLMAK İSTERKEN "İNSAN" KAZICISI OLDU

Pek çok kişi onu sahnelerin ve ekranların değişmez yüzü olarak tanısa da o fotoğraftaki küçük kızın kalbinde aslında bambaşka bir meslek yatıyordu. Yıldırımlar, bir röportajında kendisine yöneltilen "Küçükken hayalini kurduğunuz kadın olabildiniz mi?" sorusuna verdiği şu çarpıcı cevapla sanatının felsefesini özetliyor:

"Arkeolog olmak isterdim. Ama oyuncu oldum ve insan konusunda kazılarıma devam ediyorum."