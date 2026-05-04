Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Selma Çilek Çifti, moda markasını Paris'in Champs-Élysées Bulvarı'nda açtığı mağaza ile Fransa'ya taşıdı.

Modacının Paris'teki mağazasında satılan ilk parça 'Nayla' ceketi oldu.

Selma Çilek, daha önce Paris Moda Haftası'nda koleksiyonlarını sergilemişti.

Çifti, Şamdan dergisinin yeni sayısında çocuklarıyla birlikte kapak oldu.

Selma Çilek, hem anne hem de iş kadını olarak yaşamını anlattı.

Sosyetik güzel Selma Çilek Çifti, modadaki yeteneğini sınır ötesine taşıdı. Kendi adıyla bir moda markası bulunan başarılı iş kadını markasını Fransa'nın başkenti Paris'e taşıdı. Paris'in 8. bölgesinde yer alan Champs-Élysées Bulvarı'nda bir mağaza açtı. Dünyaca ünlü markalara komşu oldu.

Sosyetik modacı, Paris'teki mağazası önünde poz verdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal madyadan alınmıştır.) PARİS'TE KOLEKSİYONUNU SERGİLEDİ Ünlü modacının tasarımları şimdiden büyük ilgi gördü. Çilek, "Nayla" ceketinin Paris'te satılan ilk parça olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak markanın oradaki varlığına işaret etti. Çilek, daha önce de Paris'te defileler düzenlemiş ve koleksiyonlarını Paris Moda Haftası'nda sergilemişti.