Sosyetik güzel Selma Çilek Çifti, modadaki yeteneğini sınır ötesine taşıdı. Kendi adıyla bir moda markası bulunan başarılı iş kadını markasını Fransa'nın başkenti Paris'e taşıdı. Paris'in 8. bölgesinde yer alan Champs-Élysées Bulvarı'nda bir mağaza açtı. Dünyaca ünlü markalara komşu oldu.
PARİS'TE KOLEKSİYONUNU SERGİLEDİ
Ünlü modacının tasarımları şimdiden büyük ilgi gördü. Çilek, "Nayla" ceketinin Paris'te satılan ilk parça olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak markanın oradaki varlığına işaret etti. Çilek, daha önce de Paris'te defileler düzenlemiş ve koleksiyonlarını Paris Moda Haftası'nda sergilemişti.
HEM ANNE HEM PATRON
Bu arada Selma Çilek Çifti, Şamdan dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çiftçi kızı Sara ve oğlu Satvet ile birlikte birbirinden renkli pozlar verdi. Özel çekimde; iki çocuk annesi olarak hayatını, kendi adını taşıyan markasıyla moda dünyasında kurduğu güçlü duruşu ve iş hayatındaki yolculuğunu anlattı.
