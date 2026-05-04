"ERTESİ GÜN TERAPİYE BAŞLADIM" Yaşadığı bu deneyimin ardından psikolojik olarak zorlandığını dile getiren Karahan, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu. Ertesi gün terapiye başladım." sözlerini ifade etti. Ünlü oyuncu, bu sahnenin ardından panik atak rahatsızlığının başladığını da dile getirdi.

OYUNCULUK MESLEĞİNİN GÖRÜNMEYEN ZORLUKLARI Kapalı kalma hissi ve üzerindeki baskının kendisinde kalıcı bir etki bıraktığını belirten Karahan'ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karahan'ın bu itirafı, oyunculuk mesleğinin görünmeyen zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan oyuncunun, ekran önündeki başarısının arkasında yaşadığı zorlukları dile getirmesinin ardından hayranlarından destek gördü.