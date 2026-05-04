CANLI YAYIN
Geri

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”

Kavak Yelleri dizisinin yıldızı Pelin Karahan, yıllar sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, dizideki bir sahnenin psikolojisinde derin izler bıraktığını söyledi. Karahan’ın “Diri diri gömüldüğüm sahne sonrası terapiye başladım” sözleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırdı.
  • Ünlü oyuncu, dizide diri diri gömüldüğü bir sahnede yaşadığı travmatik deneyimi anlattı.
  • Karahan, söz konusu sahnenin ardından psikolojik olarak zorlandığını ve terapiye başladığını açıkladı.
  • Pelin Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdığını duyurdu.
  • Oyuncunun açıklamaları, oyunculuk mesleğinin görünmeyen zorluklarını gözler önüne serdi.

Kavak Yelleri'nin başrol oyuncularından Pelin Karahan, yıllar sonra diziye yönelik yaptığı açıklamayla o döneme dair bilinmeyen bir detayı ilk kez paylaştı.

Pelin Karahan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ASLI KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

Aslı Enver, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci ile birlikte rol aldığı 2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan "Aslı" karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu, özellikle bir sahnenin kendisi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını söyledi.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”-3

"DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜM BİR SAHNE VARDI"

Ünlü oyuncu, katıldığı bir YouTube programında o anları şu sözlerle anlattı:

Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”-4

"ERTESİ GÜN TERAPİYE BAŞLADIM"

Yaşadığı bu deneyimin ardından psikolojik olarak zorlandığını dile getiren Karahan, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu. Ertesi gün terapiye başladım." sözlerini ifade etti. Ünlü oyuncu, bu sahnenin ardından panik atak rahatsızlığının başladığını da dile getirdi.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”-5

OYUNCULUK MESLEĞİNİN GÖRÜNMEYEN ZORLUKLARI

Kapalı kalma hissi ve üzerindeki baskının kendisinde kalıcı bir etki bıraktığını belirten Karahan'ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karahan'ın bu itirafı, oyunculuk mesleğinin görünmeyen zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan oyuncunun, ekran önündeki başarısının arkasında yaşadığı zorlukları dile getirmesinin ardından hayranlarından destek gördü.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: “O sahne panik atak başlattı”-6

12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR

Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İki çocuk sahibi olan çift, ayrılık kararını "Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi sonlandırdık" sözleriyle duyurmuştu.

Cenk Tosun’dan duygusal 10. yıl kutlaması: “İyi ki varsın kraliçem”
SONRAKİ HABER

Cenk Tosun’dan duygusal 10. yıl kutlaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler