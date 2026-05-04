Kavak Yelleri'nin başrol oyuncularından Pelin Karahan, yıllar sonra diziye yönelik yaptığı açıklamayla o döneme dair bilinmeyen bir detayı ilk kez paylaştı.
ASLI KARAKTERİNE HAYAT VERDİ
Aslı Enver, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci ile birlikte rol aldığı 2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan "Aslı" karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu, özellikle bir sahnenin kendisi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını söyledi.
"DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜM BİR SAHNE VARDI"
Ünlü oyuncu, katıldığı bir YouTube programında o anları şu sözlerle anlattı:
Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım.
"ERTESİ GÜN TERAPİYE BAŞLADIM"
Yaşadığı bu deneyimin ardından psikolojik olarak zorlandığını dile getiren Karahan, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu. Ertesi gün terapiye başladım." sözlerini ifade etti. Ünlü oyuncu, bu sahnenin ardından panik atak rahatsızlığının başladığını da dile getirdi.
OYUNCULUK MESLEĞİNİN GÖRÜNMEYEN ZORLUKLARI
Kapalı kalma hissi ve üzerindeki baskının kendisinde kalıcı bir etki bıraktığını belirten Karahan'ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karahan'ın bu itirafı, oyunculuk mesleğinin görünmeyen zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan oyuncunun, ekran önündeki başarısının arkasında yaşadığı zorlukları dile getirmesinin ardından hayranlarından destek gördü.
12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR
Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İki çocuk sahibi olan çift, ayrılık kararını "Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi sonlandırdık" sözleriyle duyurmuştu.