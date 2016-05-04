Milli futbolcu Cenk Tosun, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki duruşuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
EVLİLİKLERİNİN ONUNCU YILI
2016 yılında Ece Akgürbüz ile hayatını birleştiren milli futbolcu, evliliklerinin 10. yılını sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
SAMİMİ AİLE KARESİ
Mutlu evliliklerini 2018 yılında dünyaya gelen oğulları Arden ve 2019'da doğan kızları Alin ile taçlandıran çift, örnek aile yaşantılarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaştıkları samimi aile kareleriyle de dikkat çeken Tosun çifti, bu kez anlamlı bir yıl dönümü mesajıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
"HER ŞEY SENİNLE DAHA ANLAMLI"
Cenk Tosun, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak altına şu sözleri yazdı:
Dile kolay, 10 yıl… Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem.
"KRALİÇEYE ROMANTİK JEST"
Bu duygusal paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar tarafından "Milli golcüden kraliçesine romantik jest" yorumları yapıldı. Çiftin uyumu ve uzun yıllardır süren ilişkileri bir kez daha takdir topladı.
Cenk Tosun ile Ece Tosun'un hikayesi ise Almanya'da başladı. Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin çocuğu olan başarılı futbolcu, eşiyle tanışma anını daha önce verdiği bir röportajda, "Devre arasında Antep'ten Almanya'ya tatile gittiğimde arkadaş ortamında tanıştık. İyi ki de tanışmışız" sözleriyle anlatmıştı. 4 Mayıs 2016'da nikâh masasına oturan çift, geçen yıllar içinde hem ailelerini büyüttü hem de ilişkilerini güçlendirdi.