Çiftin sırtı dönük görüntüsü EŞİYLE SIRTI DÖNÜK KARE Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cavadzade, ilk olarak nikahtan doğrudan görüntü vermek yerine önce boş sandalyelerin yer aldığı kareleri yayınladı. Ardından eşiyle birlikte sırtı dönük bir fotoğraf paylaşması, takipçileri arasında merakı daha da artırdı.

Nikahtan romantik kare NİKAHTAN ROMANTİK POZ Ardından Uçar ile romantik poz vererek paylaştığı karede ünlü oyuncunun sade ve şık bir beyaz gelinlik tercih ettiği görüldü.

Köpeğine papyon takarak nikaha hazırladı. KÖPEĞİNİ DE SÜSLEDİ Ayrıca poodle cinsi köpeği Dolce'ye papyon takarak yaptığı paylaşım da sosyal medyada ilgi gördü.