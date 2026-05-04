Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez sürpriz bir evlilik haberiyle dikkatleri üzerine çekti.
TERS KÖŞE
Bir dönem "Sandık Kokusu" dizisindeki partneri Pamir Pekin ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan ünlü oyuncu, bu kez ters köşe yaptı.
NİKAH MASASINA OTURDULAR
Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Çiftin, dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgede evlendiği öne sürülürken, nikahın Uçar'ın doğum gününde gerçekleştiği iddiaları da gündeme geldi.
EŞİYLE SIRTI DÖNÜK KARE
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cavadzade, ilk olarak nikahtan doğrudan görüntü vermek yerine önce boş sandalyelerin yer aldığı kareleri yayınladı. Ardından eşiyle birlikte sırtı dönük bir fotoğraf paylaşması, takipçileri arasında merakı daha da artırdı.
NİKAHTAN ROMANTİK POZ
Ardından Uçar ile romantik poz vererek paylaştığı karede ünlü oyuncunun sade ve şık bir beyaz gelinlik tercih ettiği görüldü.
KÖPEĞİNİ DE SÜSLEDİ
Ayrıca poodle cinsi köpeği Dolce'ye papyon takarak yaptığı paylaşım da sosyal medyada ilgi gördü.
HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI
Çiftin evliliği kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda "mutluluklar" mesajı geldi. Uzun süredir aşk hayatıyla ilgili aradığı mutluluğu bulamadığı konuşulan Cavadzade'nin bu sürpriz kararı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.