Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Sahneye çıkarken "Sevgiyle, mutlulukla bir akşam olsun... Aşka dair şarkılar söyleyelim" sözleriyle dinleyicilerine seslenen Kurtoğlu, gece boyunca sevilen eserlerini seslendirdi.
"ÇALIŞAN DEMİR PASLANMAZ"
Konser sonunda hayranlarına teşekkür eden sanatçı, "Bize gönül verdiler, sevgi verdiler... Allah sevenlerimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Kurtoğlu, sahnedeki enerjisinin sırrını ise "Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz" sözleriyle özetledi.
"MEMLEKETİME GİDER ÇAY TOPLARIM"
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurtoğlu, arabesk müziğin rap ile buluşmasına sıcak baktığını belirtti. Sanatçı, "Her türlü müziği dinliyorum. Doğru mesajlar verilirse neden olmasın" diyerek farklı türlerin bir araya gelebileceğini ifade etti. Öte yandan Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını devretmesiyle ilgili yöneltilen soruya da esprili bir yanıt veren Kurtoğlu, "Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım" dedi.
İKİNCİ OPERASYON PLANLANDI
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçının burun kanaması şikayetiyle yapılan kontrollerinde iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen müdahalede bir damarına stent takılırken, diğer damar için ise ileri bir tarihte ikinci bir operasyon planlandı.
SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Hastane sürecinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kurtoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarının endişelerini giderdi. Sanatçı paylaşımında, "Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı kısa süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
SAHNELERE GERİ DÖNDÜ
Kurtoğlu'nun kısa sürede sahnelere dönmesi ve performansına kaldığı yerden devam etmesi, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sanatçının önümüzdeki süreçte planlanan konserlerine devam edeceği öğrenilirken, tedavi sürecinin de doktor kontrolünde sürdüğü belirtildi.
Cengiz Kurtoğlu kimdir? 🔸Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959'da Artvin'in Arhavi ilçesinde doğmuş Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcıdır. Taverna ve arabesk müzik tarzındaki eserleriyle tanınır.
Kaç yaşındadır? 🔸1959 doğumlu olan Cengiz Kurtoğlu, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.
Müzik kariyeri nasıl başladı ve hangi şarkılarla tanındı?
🔸Müziğe memleketi Arhavi'de kurduğu orkestra ile başlayan Kurtoğlu, 1984 yılında çıkardığı ilk albümüyle profesyonel kariyerine adım attı. "Duvardaki Resim", "Liselim", "Küllenen Aşk" ve "Resmini Öptüm de Yattım" gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı.
Özel hayatı hakkında neler biliniyor?
🔸Fadime Kurtoğlu ile evli olan sanatçı, Orçun Bora, Aylin ve Aydın isimlerinde üç çocuk babasıdır.
