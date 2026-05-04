"MEMLEKETİME GİDER ÇAY TOPLARIM"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurtoğlu, arabesk müziğin rap ile buluşmasına sıcak baktığını belirtti. Sanatçı, "Her türlü müziği dinliyorum. Doğru mesajlar verilirse neden olmasın" diyerek farklı türlerin bir araya gelebileceğini ifade etti. Öte yandan Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını devretmesiyle ilgili yöneltilen soruya da esprili bir yanıt veren Kurtoğlu, "Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım" dedi.