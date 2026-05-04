30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.
KALBİ DURDU
Annesiyle birlikte bulunduğu otelde spor yaptığı sırada aniden fenalaşan oyuncunun kalbinin durduğu belirlendi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hızla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesiyle hayati riski kontrol altına alınan oyuncunun durumu kısa sürede stabil hale getirildi.
NORMAL SERVİSE ALINDI
Tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanan Çubuk, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen oyuncu, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM"
Son halini paylaşan Çubuk, "Her şey iyi şimdilik. Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Yaşadığı kritik süreci atlatan Çubuk'un kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.