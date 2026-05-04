Tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanan Çubuk, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen oyuncu, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Oktay Çubuk'un son paylaşımı

"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM"

Son halini paylaşan Çubuk, "Her şey iyi şimdilik. Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.