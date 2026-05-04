Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'tan ilk açıklama geldi: "Bir süre daha hastanedeyim"

Oktay Çubuk, Lizbon’da yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından günler sonra açıklama yaptı. Kalbi duran oyuncu hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımdan çıkarılan Çubuk’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü oyuncu, "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim." sözlerini ifade etti. Çubuk, destek mesajları için teşekkür etti.

  • 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, Lizbon'da geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.
  • Otelde spor yaparken fenalaşan Çubuk'un kalbi durdu ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
  • Doktorların müdahalesiyle hayati riski kontrol altına alınan oyuncu, yoğun bakımdan normal servise alındı.
  • Çubuk, sosyal medyadan sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre hastanede kalacağını açıkladı.
  • Oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor ve kısa sürede taburcu olması bekleniyor.

30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.

KALBİ DURDU

Annesiyle birlikte bulunduğu otelde spor yaptığı sırada aniden fenalaşan oyuncunun kalbinin durduğu belirlendi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hızla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesiyle hayati riski kontrol altına alınan oyuncunun durumu kısa sürede stabil hale getirildi.

NORMAL SERVİSE ALINDI

Tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanan Çubuk, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen oyuncu, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Oktay Çubuk'un son paylaşımı

"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM"

Son halini paylaşan Çubuk, "Her şey iyi şimdilik. Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Yaşadığı kritik süreci atlatan Çubuk'un kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

