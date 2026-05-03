Erdal Kaya kimdir?

Erdal Kaya, 1983 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuş, eski polis ve FBI ajanıdır. ABD'de güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanında görev yapmış ve sonrasında içerik üreticiliğine yönelmiştir. Kaç yaşındadır?

1983 doğumlu olan Erdal Kaya, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Mesleki geçmişi nedir?

Kaya, ABD'de Los Angeles Polis Teşkilatı'nda (LAPD) görev yapmış, ardından FBI bünyesinde özel ajan olarak çalışmıştır. Daha sonra kamu görevinden ayrılarak güvenlik danışmanlığı ve taktik eğitim alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Neden tanınıyor?

Erdal Kaya, kurucusu olduğu "Amerikalı Aynasız" adlı sosyal medya platformlarında ABD'deki polislik deneyimlerini ve güvenlik içeriklerini paylaşmasıyla geniş kitlelerce tanınmaktadır.