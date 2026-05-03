İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Sezen Aksu'nun "Vay" adlı şarkısını seslendirmesinin ardından sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi oldu.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Performans sonrası gelen yorumlar kısa sürede büyüyerek tartışma konusu haline gelirken, Çıtak'tan da gecikmeden bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine yöneltilen eleştirilerin bir kısmını "seviyesiz" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.
"DİKKAT ÇEKME ÇABASI" OLARAK NİTELENDİRDİ
Müzik kariyerine ve yıllardır verdiği emeğe dikkat çeken Çıtak, yapılan yorumların bir eleştiri değil, kişisel bir saldırı boyutuna ulaştığını savundu. Açıklamasında özellikle müzik bilgisi ve birikimi olmayan kişilerin yorumlarına vurgu yapan Çıtak, bu tür çıkışların "dikkat çekme çabası" olduğunu ifade etti. Sanatçı, "Herkesin her konuda fikri olabilir ama her fikir kıymetli değildir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"
Çıtak ayrıca, hakkında oluşturulmaya çalışıldığını iddia ettiği olumsuz algıya karşı tavır sergiledi. Yıllardır eğitim aldığını ve müzik alanında emek verdiğini belirten sanatçı, kişisel saldırıların bu birikimi gölgeleyemeyeceğini söyledi. Çıtak, şu sözleri dile getirdi:
Bugüne kadar hakkımda seviyesiz yorumlar yapıp ismimden prim devşirmeye çalışanları ciddiye almadım. Ama konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada bir durmak gerekir. Herkes haddini, yerini ve sınırını bilmeli. Eleştiri; birikim, seviye ve ehliyet ister. Kişinin vasfı olmayınca, başkalarının başarıları üzerinden "ben de buradayım, beni de görün" çığlıkları… seviyesizce…
"MÜZİĞE YILLARIMI VERDİM"
Paylaşımında sınır ve saygı vurgusu yapan Çıtak, eleştirinin belli bir seviyede ve bilgi çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti. Ünlü isim, "Ben müziğe yıllarımı verdim; başkalarının emeği üzerinden gündem olmaya çalışanların yorumlarını da müzik eleştirisi değil, dikkat çekme çabası olarak görüyorum. Bazı kimselerin yorumları da üzgünüm ki hakkımda yapılmaya çalışılan algıya kurban olduğunuzu gösterir. Konu sesimse, herkes bir haddini bilsin. Ne bunca yıllık eğitimimi ne de yeteneğimi sizin içinizdeki kendinizle olan savaşınıza yedirmem; o kadar da değil" dedi.
Dilan Çıtak kimdir?
Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989'da İstanbul'da doğmuş Türk şarkıcıdır.
Kaç yaşındadır?
2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.
Eğitim hayatı nasıldır?
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan Çıtak, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ayrıca Amerika'da müzik ve dil eğitimi alarak kendini geliştirmiştir.
Müzik kariyerinde neler yapmıştır?
Eğitimi boyunca keman, piyano ve şan dersleri alan Çıtak, korolarda ve caz orkestralarında solistlik yapmıştır. ABD'de Berklee College of Music öğrencileriyle konserler vererek sahne deneyimi kazanmıştır.