Bugüne kadar hakkımda seviyesiz yorumlar yapıp ismimden prim devşirmeye çalışanları ciddiye almadım. Ama konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada bir durmak gerekir. Herkes haddini, yerini ve sınırını bilmeli. Eleştiri; birikim, seviye ve ehliyet ister. Kişinin vasfı olmayınca, başkalarının başarıları üzerinden "ben de buradayım, beni de görün" çığlıkları… seviyesizce…

"MÜZİĞE YILLARIMI VERDİM"

Paylaşımında sınır ve saygı vurgusu yapan Çıtak, eleştirinin belli bir seviyede ve bilgi çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti. Ünlü isim, "Ben müziğe yıllarımı verdim; başkalarının emeği üzerinden gündem olmaya çalışanların yorumlarını da müzik eleştirisi değil, dikkat çekme çabası olarak görüyorum. Bazı kimselerin yorumları da üzgünüm ki hakkımda yapılmaya çalışılan algıya kurban olduğunuzu gösterir. Konu sesimse, herkes bir haddini bilsin. Ne bunca yıllık eğitimimi ne de yeteneğimi sizin içinizdeki kendinizle olan savaşınıza yedirmem; o kadar da değil" dedi.