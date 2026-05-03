Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
"AĞZIMDA HAVYAR DOLU GÜMÜŞ KAŞIKLA DA DOĞMADIM"
Bu kez bir YouTube programına konuk olan sanatçı, hayat hikayesi ve hayata bakışıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen "Hiç tükenmişlik sendromu yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Sayan, şu sözleri ifade etti:
Hiç profesyonel yardım almadım, bugüne kadar da 'tükendim' demedim. Bana 'Sen güçlü kadınsın' diyorlar. Ben güçlü doğmadım ki. Ağzımda havyar dolu gümüş kaşıkla da doğmadım. Gecekondu çocuğuyum. Ekmek alamıyorduk. Tırnaklarımla kazıyarak, kimseye de bir yerimi dayamadan bugüne geldim.
"SIFIRDAN BAŞLAYIP YİNE AYNISINI YAPARIM"
Geçmişine dair çarpıcı detayları da açıklayan Sayan, yokluk içinde büyüdüğünü anlattı. Bugünlere kimseye dayanmadan, kendi çabasıyla geldiğini söyleyen sanatçı, "Allah bana öyle bir güç vermiş ki her şeyimi alın benden yine sıfırdan başlayıp yine aynısını yaparım. Nasıl mı para kazanırım? Ben var ya işportacılık bile yaptım. Aklın almaz." sözlerini ifade etti.
KADINLARA KESİN UYARI
Kadınlara da seslenen Sayan, bir erkek yüzünden tükenmenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı, "Anlamıyorum ki. Bir erkek seni nasıl tüketebilir? Sen onu tüket, o tükensin. Bir erkek için de asla hayatınızı değiştirmeye kalkmayın" sözlerini ifade etti.
Seda Sayan'ın gerçek adı ne?
Aysel Gürsaçer, sahne adıyla Seda Sayan.
Nerede ve ne zaman doğdu?
30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu.
Kariyerine nasıl başladı?
Düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı, ardından gece mekanlarında assolistliğe yükseldi.
Nasıl ünlü oldu?
Şarkıcılık ve oyunculuğun ardından televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaştı, özellikle sabah kuşağı programlarıyla tanındı.