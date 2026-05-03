Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Hiç profesyonel yardım almadım, bugüne kadar da 'tükendim' demedim. Bana 'Sen güçlü kadınsın' diyorlar. Ben güçlü doğmadım ki. Ağzımda havyar dolu gümüş kaşıkla da doğmadım. Gecekondu çocuğuyum. Ekmek alamıyorduk. Tırnaklarımla kazıyarak, kimseye de bir yerimi dayamadan bugüne geldim.

Bu kez bir YouTube programına konuk olan sanatçı, hayat hikayesi ve hayata bakışıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen "Hiç tükenmişlik sendromu yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Sayan, şu sözleri ifade etti:

"SIFIRDAN BAŞLAYIP YİNE AYNISINI YAPARIM"

Geçmişine dair çarpıcı detayları da açıklayan Sayan, yokluk içinde büyüdüğünü anlattı. Bugünlere kimseye dayanmadan, kendi çabasıyla geldiğini söyleyen sanatçı, "Allah bana öyle bir güç vermiş ki her şeyimi alın benden yine sıfırdan başlayıp yine aynısını yaparım. Nasıl mı para kazanırım? Ben var ya işportacılık bile yaptım. Aklın almaz." sözlerini ifade etti.