Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, büyüyen ailelerine bir üye daha katmanın sevincini yaşamaya devam ediyor.
MUTLULUKLARI KATLANDI
2019 yılında evlenen ünlü çift, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de ise Ela'yı kucaklarına almıştı. Aile, şimdi ise üçüncü kızları Elisa ile mutluluklarını katladı.
HAMİLELİK HABERİNİ PAYLAŞTI
Ocak ayında ailesiyle çıktığı kış tatilinden yaptığı paylaşımla hamileliğini duyuran Amine Gülşe, bu haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Çift, üçüncü çocuklarının doğumunu da yine sosyal medya üzerinden duyurarak takipçileriyle mutluluklarını paylaşmıştı.
"SAĞ SALİM DÜNYAYA GELDİN"
Minik kızlarına "Elisa" adını veren çift, "Allah'a şükürler olsun, sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" sözleriyle duygularını ifade etmişti. Elisa ismi ise "cennet kapısında bekleyen melek" anlamıyla dikkat çekmişti.
ELİSA BİR AYLIK OLDU
Üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan Amine Gülşe, kızının birinci ayını da duygusal bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik Elisa için "Minikim bir aylık oldu" notunu düşen Gülşe, büyük kızlarını da unutmadı. Eda için "Dünyanın en tatlı ablası", Ela için ise "Ortanca ablamızı unutmayalım" ifadelerini kullandı.
ÜÇ KIZI BİR ARADA
Üç kızının bir arada olduğu kareyi de paylaşan Gülşe, "Allah'ım sana şükürler olsun, Elhamdülillah" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, takipçilerinden yoğun beğeni ve tebrik mesajları aldı.
ÖRNEK AİLE
Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, üç çocuklu geniş aileleriyle örnek gösterilmeye devam ederken, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle de hayranlarının beğenisini toplamayı sürdürüyor.