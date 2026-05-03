Isparta'da 2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin ile ilgili yürütülen soruşturmada 11 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı.Mehmet Çetin Cinayetinde Müge Anlı Detayı: Şüpheliler Adliye Yolunda!
BATTANİYEYE SARILI KAFATASI
Burdur'da battaniyeye sarılı halde bulunan bir kafatasının yapılan DNA incelemesi sonucunda Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme, uzun süredir faili meçhul olarak değerlendirilen dosyayı yeniden gündeme taşıdı.
ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ İSİM
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelerin odağında Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay yer aldı. İddialara göre Çetin ile Akçay arasında kaybolma sürecinden önce uzun süredir devam eden bir arkadaşlık bulunuyordu ancak bu ilişki zamanla ciddi anlaşmazlıklara ve tartışmalara dönüştü.
KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ İDDİASI
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, kaybolmadan önce ikili arasında sert bir tartışma yaşandığı ve bu gerginliğin çevreye de yansıdığı öne sürüldü. Ayrıca Akçay'ın, Çetin'in kaybolmasının ardından çevresine "Kimliğini değiştirip Antalya'ya gitti" şeklinde söylentiler yaydığı da ortaya çıktı.
MÜGE ANLI DOSYAYI AYDINLATTI
Öte yandan Çetin'in eski eşi Derya Kor'un da dosyada adı geçen isimler arasında yer aldığı ve bazı iddialar doğrultusunda soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak oğullarının akıbetinin bulunmasını talep etmişti.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Son gelişmelerin ardından Bayram Akçay ve Derya Kor gözaltına alındı, yürütülen işlemlerin ardından tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve Mehmet Çetin'e ait olabilecek diğer vücut parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.