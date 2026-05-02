TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor" sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.
Muhabirlerin, Artukmaç'ın görüntülenmekten kaçındığı yönündeki sorusuna ise Yazıcıoğlu esprili bir şekilde "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz" dedi. Artukmaç ise ilişkiyle alakalı "Her şey süper" dedi.
PLANLAR YAPILDI
Yaz planlarıyla ilgili sorulara da içtenlikle karşılık veren ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte tatile çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız" ifadelerini kullandı.
🔍 MERT YAZICIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?
Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının markajına giren Zeynep Artukmaç, başarılı eğitim kariyeri ve ailesiyle dikkat çekiyor. İşte merak edilen o detaylar:
Eğitim Hayatı: İlk ve orta öğrenimini 2007-2018 yılları arasında TED Ankara Koleji'nde tamamlayarak sağlam bir temel atmıştır.
Üniversite Başarısı: Yükseköğrenim için Bilkent Üniversitesi'ni tercih eden Artukmaç, Tasarım ve Görsel İletişim Bölümü'nden 2023 yılında mezun olmuştur.
Tanıdık İsim: Zeynep Artukmaç, Türkiye'nin en tanınmış psikiyatr ve yazarlarından biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunudur.
MERAK EDİLENLER
Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında ve nereli?
10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.
Mert Yazıcıoğlu hangi bölümden mezun?
Eğitim hayatını İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tamamlayan Yazıcıoğlu, İşletme Bölümü mezunudur.
Mert Yazıcıoğlu'nun boyu kaç?
Başarılı oyuncu 1.78 m boyundadır.