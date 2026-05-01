Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olmanın sevincini bir kez daha takipçileriyle paylaştı. Deniz'in 2018 yılında nikah masasına oturduğu Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 9 yaşına bastı.
AİLE POZU DİKKAT ÇEKTİ
2019 yılında Feyza Aktan'dan boşanan ve 2023 yılında Samar Dadgar ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki sanatçı, oğlunun bu özel gününde eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte çekildiği karesini yayınladı.
"GAMZENE KURBAN OLURUM"
Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaşan Özcan Deniz, oğlu için şu ifadeleri kullandı: ''Gamzene kurban olurum. Mutlu yaşlar canım oğlum''. Ünlü ismin bu samimi kutlaması kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.
MERAK EDİLENLER
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey kaç yaşında?
Kuzey, 2026 yılı itibarıyla 9 yaşına basmıştır.
Kuzey'in annesi kimdir?
Kuzey'in annesi, Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dır.
Özcan Deniz şu an kiminle evli?
Özcan Deniz, 2023 yılında Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştur.
Özcan Deniz kaç yaşındadır?
Ünlü sanatçı şu an 53 yaşındadır.