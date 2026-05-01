2019 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Mesut Özil ve Amine Gülşe, magazin dünyasının örnek çifti olmaya devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ BEBEK SONRASI İLK KUTLAMA
2020 yılında kızları Eda'yı, 2022 yılında Ela'yı kucağına alan mutlu çift, geçtiğimiz aylarda üçüncü kızları Elisa'nın doğumuyla büyük bir sevinç yaşamıştı. Ailelerini her geçen gün büyüten ikiliden Mesut Özil, eşinin 33. yaş gününde kural bozmadı.
"İYİ Kİ DOĞDUN ÖMRÜM"
Sosyal medya hesabından eşiyle çekilmiş romantik bir kareyi takipçileriyle paylaşan Mesut Özil, altına şu duygusal notu düştü: "İyi ki doğdun ömrüm, seni seviyorum."
Amine Gülşe ise eşinin bu jestine karşılık vermekte gecikmedi ve "Seni seviyorum ömrüm" diyerek aşklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
MERAK EDİLENLER
Mesut Özil ve Amine Gülşe ne zaman evlendi?
Çift, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Özil çiftinin kaç çocuğu var?
Çiftin Eda, Ela ve Elisa adında üç kız çocukları bulunuyor.
Amine Gülşe kaç yaşında?
Amine Gülşe, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşına bastı.
Mesut Özil futbolu ne zaman bıraktı?
Efsane futbolcu, 2023 yılında aktif kariyerini noktaladı.