Sunucu Burcu Esmersoy, 2023 yılında İtalya'nın büyüleyici şehri Puglia'da kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile hayatını birleştirmişti. O günden bu yana mutluluğu her halinden okunan ünlü sunucu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.
"EŞİM BENDEN DAHA İŞKOLİK"
Nişantaşı sokaklarında görüntülenen ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaz planlarından bahseden Esmersoy, yoğun iş temposuna rağmen eşiyle aralarındaki uyumu şu sözlerle anlattı: "İşlerimiz yazları daha yoğun oluyor. Ben işkoliğimdir ama eşim benden daha çok işkoliktir. Güzel bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz." Kurban Bayramı ve Temmuz ayında kısa bir tatil yapacağını belirten sunucu, evine ve eşine olan özlemini de dile getirdi.
"HER GÜN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"
Geçmişte yaşadığı üzüntülerin ardından Nazım Akmandil ile hayatının evrildiğini söyleyen Esmersoy, eşine övgü yağdırdı: "Şehir dışı seyahatindeydim ben, evimi ve kocamı çok özledim. Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. İkimiz için de doğru zamanda oldu. Her gün Allah'a şükrediyorum. Ben üzgünken siz beni anlarsınız. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi. Çok üzüntüler çektikten sonra güzel günlerin kıymeti çok değerli benim için"
Esmersoy, "Evlat edinmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Ünlü sunucu "Bunu hiç konuşmadık. Sevgi ihtiyacı olan bir çocuğa sevgi vermeyi çok isterim" sözlerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: ANNEME 'TEYZE' DEMEK ZORUNDA KALDIM
"Çok üzüntüler çektikten sonra güzel günlerin kıymeti çok değerli benim için" ifadelerini kullanan Esmersoy'un geçmişte yaptığı itiraflar bir kez daha gündeme geldi. Esmersoy, 2020 yılında konuk olduğu bir programda çocukluk yıllarından bahsetmiş ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Ünlü sunucu, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım" demişti.
"BABAM TUVALETTE HORTUMLA DÖVÜYORDU"
Babasıyla ilgili de konuşan Esmersoy, yürek sızlatan bir anısını şöyle anlatmıştı: "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu"
Esmersoy, geçen yıl verdiği bir röportajda ise kendisini uzun yıllar boyunca değersiz hissettiğini dile getirerek şunları söyledi: "40 yaşından sonra farkına vardım bana ne olduğunu. Çok sevgisiz bir aile yani anne babaya doğdum. Ben hep değer duygusunu yani annemden babamdan alamadığım değeri başkalarından almak için uğraştım. Ve hep onların bana verdiği değer kadar var olduğumu düşündüm. Ailemden hiç sevgi görmediğim için çevremde hiç tanımadığım insanlardan sevgi görebileceğim bir iş tercih ettim 'görülmek'..."
MERAK EDİLENLER
Burcu Esmersoy kimdir ve aslen nerelidir?
Burcu Esmersoy; 2 Ekim 1976 İstanbul doğumlu Türk televizyon sunucusu, oyuncu, model ve yapımcıdır.
Burcu Esmersoy hangi okuldan mezun oldu?
Beşiktaş Lisesi mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği okumuş, daha sonra New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi almıştır.
Burcu Esmersoy hangi güzellik yarışmalarına katıldı?
1997 yılında Miss Turkey yarışmasında dördüncü olmuş, aynı yıl Japonya'da düzenlenen Miss International yarışmasında ise "Dostluk Güzeli" seçilmiştir.
