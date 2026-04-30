Alişan'ın yengesinin doğum gününü kutladığı paylaşım "KİMSE KUTLAYAMAZ ONUN GİBİ" Son paylaşımında kardeşi ve yengesinin bir fotoğrafını yayınlayan Alişan, şu sözleri ifade etti: Abi Mervoş'un doğum günü akşam unutma olur mu? Abi Mervoş'a şunu aldım, bunu aldım, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Kimse kutlayamaz onun gibi… Sağlıkla inşallah çocuklarının başında olacağın nice yılların olsun. Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkürler.

HİÇ Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş BİR AY MAKİNAYA BAĞLI KALDI Kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, İstanbul'da Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Alişan, o dönemde yaptığı açıklamalarda hastane sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini, kardeşinin yaklaşık bir ay boyunca makineye bağlı kaldığını ve bu süreçte hiç konuşamadıklarını anlatmıştı.