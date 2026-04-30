Alişan vefat eden kardeşini yengesinin doğum gününde andı: “Kimse kutlayamaz onun gibi”

Kardeşinin vefatının ardından ailesine kol kanat geren Alişan, yengesi Merve Tektaş’ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü sanatçı, yengesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın karesine "Kimse kutlayamaz onun gibi" notunu düştü. Alişan, yengesine kardeşini mutlu ettiği için teşekkür etti.

  • Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
  • Alişan, kardeşinin vefatından sonra yengesi Merve Tektaş ve yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a destek olmaya çalıştı.
  • Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir ay boyunca makineye bağlı kaldı ve hayatını kaybetti.
  • Alişan, kardeşinin hastane sürecini ve vefatını unutamadığını, acısının hala taze olduğunu ifade etti.
  • Sanatçı, yengesinin doğum gününü kutlayarak duygusal bir mesaj paylaştı.

Renkli kişiliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra yaşadığı zor süreci bir kez daha duygusal sözlerle hatırlattı.

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş / Fotoğraflar sosyal medyadan ve Takvim arşivden alınmıştır.

VEFATININ ARDINDAN AİLESİYLE İLGİLENDİ

Kardeşinin vefatının ardından yengesi ve yeğenleriyle yakından ilgilenen Alişan, son paylaşımında yengesi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlayarak duygulandırdı.

Alişan vefat eden kardeşini yengesinin doğum gününde andı: “Kimse kutlayamaz onun gibi”-3

UZUN SÜRE TOPARLANMAKTA ZORLANDI

Alişan, kardeşinin vefatından sonra uzun süre toparlanmakta zorlandığını ve bu süreçte ailesine destek olmaya çalıştığını ifade etmişti. Özellikle Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan'a kol kanat geren sanatçı, yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştığını sık sık dile getirmişti.

"KİMSE KUTLAYAMAZ ONUN GİBİ"

Son paylaşımında kardeşi ve yengesinin bir fotoğrafını yayınlayan Alişan, şu sözleri ifade etti:

Abi Mervoş'un doğum günü akşam unutma olur mu? Abi Mervoş'a şunu aldım, bunu aldım, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Kimse kutlayamaz onun gibi… Sağlıkla inşallah çocuklarının başında olacağın nice yılların olsun. Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkürler.

HİÇAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş

BİR AY MAKİNAYA BAĞLI KALDI

Kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, İstanbul'da Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Alişan, o dönemde yaptığı açıklamalarda hastane sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini, kardeşinin yaklaşık bir ay boyunca makineye bağlı kaldığını ve bu süreçte hiç konuşamadıklarını anlatmıştı.

ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

"Kalp masajı yapılırken koridordaki bağırışları, doktorların telaşını unutamıyorum" diyen sanatçı, kardeşinin vefatını kabullenmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümü üzerinden yıllar geçmesine rağmen Alişan'ın yaşadığı acının hala ilk günkü kadar taze olduğu görülüyor.

