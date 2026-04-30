Renkli kişiliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra yaşadığı zor süreci bir kez daha duygusal sözlerle hatırlattı.
VEFATININ ARDINDAN AİLESİYLE İLGİLENDİ
Kardeşinin vefatının ardından yengesi ve yeğenleriyle yakından ilgilenen Alişan, son paylaşımında yengesi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlayarak duygulandırdı.
UZUN SÜRE TOPARLANMAKTA ZORLANDI
Alişan, kardeşinin vefatından sonra uzun süre toparlanmakta zorlandığını ve bu süreçte ailesine destek olmaya çalıştığını ifade etmişti. Özellikle Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan'a kol kanat geren sanatçı, yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştığını sık sık dile getirmişti.
"KİMSE KUTLAYAMAZ ONUN GİBİ"
Son paylaşımında kardeşi ve yengesinin bir fotoğrafını yayınlayan Alişan, şu sözleri ifade etti:
Abi Mervoş'un doğum günü akşam unutma olur mu? Abi Mervoş'a şunu aldım, bunu aldım, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Kimse kutlayamaz onun gibi… Sağlıkla inşallah çocuklarının başında olacağın nice yılların olsun. Kardeşimi hep mutlu ettiğin için teşekkürler.
HİÇ
BİR AY MAKİNAYA BAĞLI KALDI
Kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, İstanbul'da Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Alişan, o dönemde yaptığı açıklamalarda hastane sürecinin kendisi için çok ağır geçtiğini, kardeşinin yaklaşık bir ay boyunca makineye bağlı kaldığını ve bu süreçte hiç konuşamadıklarını anlatmıştı.
ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE
"Kalp masajı yapılırken koridordaki bağırışları, doktorların telaşını unutamıyorum" diyen sanatçı, kardeşinin vefatını kabullenmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümü üzerinden yıllar geçmesine rağmen Alişan'ın yaşadığı acının hala ilk günkü kadar taze olduğu görülüyor.