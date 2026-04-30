Türk pop müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, son dönemde hem sağlık sorunları hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Zerrin Özer, çıkaracağı 'Geliyorlar Gidiyorlar' şarkısı öncesi Beyoğlu'nda basına konuştu. Özer, "1 Mayıs'ta yeni şarkı çıkacak. Gençler sevecek hissediyorum" dedi.
HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUSU
4 Kasım 1957'de Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, "Bu kuşağı iyi yakaladınız" sözleri üzerine, "Hayatta en korktuğum şey unutulmak. Rabbime hep dua ettim, 'Hiçbir zaman unutulmayayım, gençler tanısın' dedim. Hepsi tanıdı" şeklinde konuştu.
BİR SÜRE TEDAVİ GÖRDÜ
2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından yaşadığı sağlık problemleri ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir süre Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 67 yaşındaki sanatçı, sürecin ardından taburcu oldu. Bir magazin programına konuşan Özer, yaşadığı rahatsızlığın detaylarını anlattı.
ZORLU SAĞLIK SÜRECİ
Uzun süre baş dönmesi yaşadığını ve bunu vertigo sandığını belirten sanatçı, yapılan tetkikler sonrası beyincikteki iki damarda tıkanıklık olduğunu öğrendiğini söyledi. Sağlık sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini dile getiren Özer, hayatının senaryolaştırılması halinde yaşadıklarının olduğu gibi yansıtılmasını istediğini ifade etti.
ZERRİN ÖZER'İN VASİYETİ
Sanatçı, duygusal açıklamalarıyla da dikkat çekti. Hayranı olduğu Janis Joplin'e özel bir bağ hissettiğini söyleyen Özer, cenazesinde Joplin'in "Little Girl Blue" adlı şarkısının çalınmasını vasiyet etti. "O şarkı hayatımı anlatıyor" diyen sanatçı, müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Daha önce verdiği bir röportajda ise en büyük pişmanlığının anne olmamak olduğunu belirterek, "Nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" sözleriyle dikkat çekmişti. Zerrin Özer, 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kardeşi. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan sanatçının çocukluk yılları, anne ve babasının ayrılığıyla şekillendi.
MÜZİK KARİYERİNDEKİ BASAMAKLAR
Müzik kariyerine 1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci olarak adım atan Özer, 1976'da yayımlanan ilk plağıyla profesyonel müzik dünyasına giriş yaptı. 1980'li yıllar boyunca yayımladığı albümlerle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, pop, arabesk ve caz türlerinde verdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
MİLYONLUK SATIŞ RAKAMLARI
1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle de başarısını sürdüren Özer, milyonluk satış rakamlarına ulaştı ve birçok ödül kazandı. Sanat yaşamı boyunca farklı tarzları deneyen Özer, yurt dışında da sahne alarak Türkiye'yi temsil etti. Paris ve Olympia gibi önemli sahnelerde konserler veren sanatçı, kariyerinde hem ticari hem de sanatsal başarılar elde etti.
SAHNELERE GERİ DÖNDÜ
2000'li yıllarda yayımladığı albümlerle müzikteki varlığını sürdürürken, 2022 yılında müziği bıraktığını açıklasa da kısa süre sonra yeniden sahnelere döndü. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Özer, üç evlilik yaptı ancak bu evliliklerden çocuğu olmadı. Borderline kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini açıklayan Özer, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dönem tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.
