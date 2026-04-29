CANLI YAYIN
Geri

Sanatçı Sinan Akçıl evinin en değerli parçasını paylaştı: "İnanırım ki beni korur beni kollar"

A Milli Takım için marş hazırlıklarına başladığını duyuran ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir yandan da evindeki en değerli parçayı sosyal medyada paylaştı. Ünlü sanatçı Kâbe örtüsünü paylaştığı kareye " İnanırım ki beni korur, beni kollar" notunu düştü. Milli marş için yoğun tempoda çalışan sanatçının paylaşımı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sinan Akçıl, Umre ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kâbe örtüsünün bir parçasını Instagram'da paylaştı.
  • Sanatçı, 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım'a özel bir marş hazırlamaya başladı.
  • Akçıl, marşın çıkış fikrini 'Osmanlı savaşa gitse arkada ne çalardı?' sorusuyla şekillendirdiğini açıkladı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile proje görüşmesi yaptı.
  • Sanatçı, yeni marşın ilk etapta eleştirilebileceğini ancak zamanla beğenileceğini düşündüğünü söyledi.

Sinan Akçıl, müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Sinan Akçıl'ın son paylaşımı

"İNANIRIM Kİ BENİ KORUR"

Instagram hesabını aktif kullanan sanatçı, son olarak evindeki en değerli parçayı takipçileriyle paylaştı. Akçıl, Umre ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kâbe örtüsünden bir parçayı göstererek, "Evdeki en değerli şey... Umre zaman bana hediye edilen Kabe örtüsü. Her yıl hac döneminde değiştirilen örtünün küçük bir parçası. İnanırım ki beni korur, beni kollar" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Sinan Akçıl'ın Milli Takım formasını öptüğü bir kare

A MİLLİ TAKIM İÇİN ÖZEL MARŞ

Öte yandan 2026 Dünya Kupası coşkusu müzik dünyasına da yansırken, Sinan Akçıl A Milli Takım için özel bir marş hazırladığını açıkladı. Stüdyoda yoğun bir çalışma sürecine giren Akçıl, marşın çıkış fikrini "Osmanlı savaşa gitse arkada ne çalardı?" sorusuyla şekillendirdiğini belirtti. Sanatçı, tarihi ve güçlü bir atmosfer oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

İDDİALI KONUŞTU

Daha önce uluslararası başarı yakalayan projelere imza atan Akçıl, yeni çalışması için de iddialı konuştu. Şarkının ilk etapta eleştirilebileceğini ancak zamanla beğenileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Sinan Akçıl ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF BAŞKANI İLE BULUŞTU

Projeyle ilgili temaslarını da sürdüren sanatçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, milli takım için hazırladığı marşta kararlı olduğunu gösterdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler