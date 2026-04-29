Sinan Akçıl, müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
"İNANIRIM Kİ BENİ KORUR"
Instagram hesabını aktif kullanan sanatçı, son olarak evindeki en değerli parçayı takipçileriyle paylaştı. Akçıl, Umre ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kâbe örtüsünden bir parçayı göstererek, "Evdeki en değerli şey... Umre zaman bana hediye edilen Kabe örtüsü. Her yıl hac döneminde değiştirilen örtünün küçük bir parçası. İnanırım ki beni korur, beni kollar" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
A MİLLİ TAKIM İÇİN ÖZEL MARŞ
Öte yandan 2026 Dünya Kupası coşkusu müzik dünyasına da yansırken, Sinan Akçıl A Milli Takım için özel bir marş hazırladığını açıkladı. Stüdyoda yoğun bir çalışma sürecine giren Akçıl, marşın çıkış fikrini "Osmanlı savaşa gitse arkada ne çalardı?" sorusuyla şekillendirdiğini belirtti. Sanatçı, tarihi ve güçlü bir atmosfer oluşturmayı amaçladığını ifade etti.
İDDİALI KONUŞTU
Daha önce uluslararası başarı yakalayan projelere imza atan Akçıl, yeni çalışması için de iddialı konuştu. Şarkının ilk etapta eleştirilebileceğini ancak zamanla beğenileceğini düşündüğünü dile getirdi.
TFF BAŞKANI İLE BULUŞTU
Projeyle ilgili temaslarını da sürdüren sanatçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, milli takım için hazırladığı marşta kararlı olduğunu gösterdi.