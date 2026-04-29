Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ceren Karakoç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
ROMANTİK PAYLAŞIM
Başarılı oyuncu, 2013 yılında evlendiği meslektaşı Osman Karakoç için yaptığı romantik paylaşımıyla dikkat çekti.
"YİNE Mİ GÜZELİZ YİNE Mİ ÇİÇEK"
Sosyal medyayı aktif kullanan Karakoç, eşinin doğum günü için peş peşe romantik kareler yayınladı. Paylaşımına "Yine mi güzeliz yine mi çiçek. İyi ki doğdun sevgili" notunu düşen oyuncu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Osman Karakoç ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık vererek eşine olan sevgisini gösterdi.
EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Uzun yıllardır evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman yaptıkları samimi paylaşımlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl evliliklerinin yıl dönümünü kutlayan Ceren Karakoç, "12 yıl iyikim" sözleriyle dikkat çekmişti. Çiftin karşılıklı sevgi dolu mesajları, hayranları tarafından büyük beğeni toplamıştı.
Ceren Karakoç, 17 Ağustos 1984'te Ankara'da doğan Türk oyuncudur. Çanakkale'de büyüyen Karakoç, oyunculuk eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.
Kariyerine televizyon dizileriyle adım atan oyuncu, uzun yıllar yayınlanan Beni Affet dizisindeki Kader rolüyle tanındı. Daha sonra farklı projelerde yer alan Karakoç, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle yakaladı.
2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlenen Ceren Karakoç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.