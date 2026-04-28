Ünlü sanatçı Demet Akalın’ı yıkan kayıp: “Ne elim ne dilim varıyor”

Demet Akalın, yengesinin vefat haberiyle sarsıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda duygularını açıkça dile getiren ünlü sanatçının “Hayat dolu bir kadındı” sözleri dikkat çekti. Ünlü isme kısa sürede destek mesajları yağdı.

  • Demet Akalın'ın yengesi ciddi bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.
  • Akalın sosyal medya hesabından eski bir aile fotoğrafı paylaşarak yengesine veda etti.
  • Sanatçı paylaşımında 'Ne elim ne dilim varmıyor nur içinde yat demeye, bu kadar hayat dolu bir kadın illet hastalığa yenik düştü' ifadelerini kullandı.
  • Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları ile dostları taziye mesajlarıyla destek verdi.

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Demet Akalın, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı.

Demet Akalın / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YENGESİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden yengesinin hayatını kaybettiğini duyuran sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını takipçileriyle paylaştı.

"İLLET HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ"

Ailesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğraf karesini yayımlayan Akalın, yengesine veda ederken kullandığı ifadelerle yürekleri burktu. Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Ne elim ne dilim varmıyor 'nur içinde yat' demeye... Bu kadar hayat dolu bir kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem" sözlerine yer verdi.

HAYRANLARI VE DOSTLARINDAN DESTEK

Yakınlarına düşkünlüğüyle bilinen Akalın'ın bu kayıp karşısında derin bir üzüntü yaşadığı görüldü. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları ve dostları taziye mesajlarıyla destek verdi. Birçok kullanıcı, Akalın'ın acısını paylaştığını belirten yorumlarda bulundu.

54'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADI

2000'li yıllardan bu yana müzik kariyerinde önemli başarılara imza atan Demet Akalın, sadece şarkılarıyla değil, samimi paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlenen ve 2014 yılında kızı Hira'yı kucağına alan Akalın, zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde 54. yaşını kutladı.

