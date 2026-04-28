CANLI YAYIN
Geri

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor

Nuray Sayarı, geçtiğimiz yıl Ahmet Destan ile hayatını birleştirerek yeni bir sayfa açmıştı. Ünlü astrologdan şimdi ise mutluluğunu ikiye katlayan bir haber geldi. 55 yaşındaki Sayarı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyururken, üçüncü kez anne olacağını ve ikiz bebek beklediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Astrolog Nuray Sayarı sosyal medya hesabından ikiz bebek beklediğini duyurdu.
  • Nuray Sayarı 15 Ağustos 2025'te Ahmet Destan ile Beykoz Acarkent'te evlenmişti.
  • Sayarı üç aylık hamile olduğunu ve üçüncü kez anne olacağını açıkladı.
  • Nuray Sayarı daha önce iki çocuk sahibi olmuştu.

Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de sevindirdi. Ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" sözleriyle hamilelik haberini duyururken, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı.

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor-2

MUTLULUKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRMIŞLARDI

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025'te Ahmet Destan ile dünyaevine girmişti. Beykoz'da gerçekleştirilen sade törenle hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından mutluluklarını sık sık sosyal medyada paylaşarak takipçileriyle buluşturuyordu.

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor-3

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Sayarının bugün yaptığı paylaşım, sevenlerini heyecanlandırdı. Ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu duyurarak büyük bir sürprize imza attı.

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor-4

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Daha önce iki çocuk sahibi olan Nuray Sayarı, bu kez üçüncü kez annelik duygusunu yaşayacağını açıkladı. Paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor-5

İKİZ BEBEK MÜJDESİ

Sevindirici haber bununla da sınırlı kalmadı. Sayarı, hamileliğinin ikiz olduğunu belirterek mutluluğunu ikiye katladı.

Duyurusuna duygusal bir not da ekleyen ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Nuray Sayarı hamile: Ünlü astrolog ikiz bebek bekliyor-6

HAMİLELİĞİN ÜÇÜNCÜ AYINDA

Paylaşımından anlaşıldığı üzere Sayarı'nın üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Bu haber, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler