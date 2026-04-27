Türkiye, usta sanatçı Volkan Konak'ı 31 Mart 2025'te sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti.
HER FIRSATTA ANIYOR
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçının ardından en büyük acıyı ise eşi Selma Konak ve çocukları yaşamıştı. 33 yıllık eşini her fırsatta anmaya devam eden Selma Konak, sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirmeyi sürdürüyor.
"NE ÇOK SEVERDİN BURAYI"
Acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Konak, son paylaşımında usta sanatçının en çok vakit geçirmekten keyif aldığı taş evin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına yazdığı "Ne çok severdin burayı Volkan" notu, takipçilerini derinden etkiledi.
NE OLMUŞTU?
Selma Konak daha önce yaptığı açıklamalarda ise eşinin ölüm haberini nasıl aldığını ilk kez anlatmıştı. O anları şu sözlerle ifade etmişti:
Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum. Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi.
"RUHUM ONUNLA BİRLİKTE GİTTİ"
Bu büyük kaybın ardından hayatla bağının kopma noktasına geldiğini de dile getiren Konak, yaşadığı süreci "Ben onun karısıydım, yoldaşıydım… Onsuzluk hala kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti." sözleriyle anlatı.
ÖLÜMSÜZ BİR AŞK
Eşiyle olan ilişkisini "ölümsüz bir aşk" olarak tanımlayan Selma Konak, duygularını "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi." şeklinde ifade etti.
ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ
Yaşadığı acının dinmediğini belirten Konak, sözlerine şu şekilde devam etmişti:
Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın.
"ONUN NEFESİNİ HİSSEDİYORUM"
Selma Konak'ın en büyük tesellisi ise yine Volkan Konak'ın şarkıları. Eşinin eserleriyle hayata tutunduğunu belirten Konak, "Şarkılarını dinleyince onun nefesini hissediyorum. Bu dünyada onun gibi bir adam bir daha gelmez." sözleriyle duygularını dile getirdi.