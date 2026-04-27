Oyuncu İlker Aksum gözyaşlarına hakim olamadı: “Beni o karanlıktan eşim çıkardı”

“Yabancı Damat” ve “7. Koğuştaki Mucize” gibi yapımlarla tanınan İlker Aksum, katıldığı programda duygusal anlar yaşadı. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ile tanışmasının hayatını değiştirdiğini söyledi. Kızları Lila’dan bahsederken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, geç baba olmanın mutluluğunu anlattı. Açıklamaları izleyenleri derinden etkiledi.

  • İlker Aksum, kariyeri boyunca mesleki deformasyon ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini açıkladı.
  • Oyuncu, 2023 yılında evlendiği eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kendisini depresyondan çıkardığını belirtti.
  • İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti, 2025 yılının başlarında kızları Lila'yı kucaklarına aldı.
  • Aksum, televizyon programında kızından bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Oyuncu, geç baba olmanın ve eşinin hayatındaki etkisinin çok büyük olduğunu vurguladı.

"Yabancı Damat", "7. Koğuştaki Mucize" ve Ramo gibi sevilen projelerin yıldızı İlker Aksum, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu.

AĞIR DEPRESYON DÖNEMİ

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, özel hayatına dair içten itiraflarıyla dikkat çekti. 2025 yılının başlarında kızları Lila'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Programda konuşan Aksum, kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini dile getirdi.

"O KARANLIKTAN ALDI"

Hayatındaki en büyük dönüm noktasının eşiyle tanışması olduğunu vurgulayan oyuncu, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi." sözlerini ifade etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan Aksum, onun hayatındaki etkisinin çok büyük olduğunu belirtti. Kızı Lila'dan bahsederken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, geç baba olmanın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi.

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Aksum'un bu samimi açıklamaları, izleyenleri hem duygulandırdı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

