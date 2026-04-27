"Yabancı Damat", "7. Koğuştaki Mucize" ve Ramo gibi sevilen projelerin yıldızı İlker Aksum, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu.
AĞIR DEPRESYON DÖNEMİ
2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, özel hayatına dair içten itiraflarıyla dikkat çekti. 2025 yılının başlarında kızları Lila'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Programda konuşan Aksum, kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini dile getirdi.
"O KARANLIKTAN ALDI"
Hayatındaki en büyük dönüm noktasının eşiyle tanışması olduğunu vurgulayan oyuncu, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi." sözlerini ifade etti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan Aksum, onun hayatındaki etkisinin çok büyük olduğunu belirtti. Kızı Lila'dan bahsederken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, geç baba olmanın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:
Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi.
AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Aksum'un bu samimi açıklamaları, izleyenleri hem duygulandırdı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.