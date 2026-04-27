"Angry Birds" karakterlerine benzetilen görüntüsüyle gündem olan Kuşum Aydın, geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
ŞİŞLİKLERİ İNDİ
Önceki paylaşımlarına kıyasla yüzündeki şişliklerin büyük oranda indiği görülen sanatçı, bu kez daha toparlanmış bir görünüm sergiledi.
YÜZÜNDE DEFORMASYON OLUŞTU
"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan şarkıcı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzünde deformasyon oluştuğunu ve bu süreçten büyük pişmanlık duyduğunu her fırsatta dile getirmişti. Özellikle estetik yaptırmayı düşünen gençleri uyaran sanatçı, yaşadığı değişimi ve zorlukları sosyal medya hesabından sık sık paylaşarak dikkat çekmişti.
BIÇAK ALTINA YATTI
Yüzündeki deformasyonları düzeltmek için yeniden bıçak altına yatan Kuşum Aydın, yüz gerdirme ameliyatının 48 saat sonrasını paylaştığında büyük şaşkınlık yaratmıştı. Şiş ve gergin görüntüsüyle gündeme gelen sanatçı, son paylaşımıyla birlikte iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini gösterdi.
"BİRAZ DAHA ZAMAN İSTİYORUM"
Sevilen sanatçı, son paylaşımında sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, "Bu da ben, alın size kendimi de çekeyim. Yoğun güneş kremi sürdüm, zarar görmeyeyim diye. Yani anlatacak çok şeyim var ama biraz daha zaman istiyorum" ifadelerini kullandı. Doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Aydın, "Allah bana dünyanın en iyi hocasını nasip etti, Allah razı olsun" dedi.
ÖZENLİ İYİLEŞME SÜRECİ
Güneşten korunmaya özen gösterdiğini de belirten Aydın, operasyon sonrası hassasiyet nedeniyle gündüz denize giremediğini, ancak güneş battıktan sonra zararlı ışınların etkisi azaldığında denize girebildiğini söyledi. İyileşme sürecini dikkatle yöneten sanatçı, hayranlarını bilgilendirmeye devam ediyor.