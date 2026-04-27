Kuşum Aydın'ın yüz gerdirme operasyonunun ardından son hali: "Biraz daha zaman istiyorum"

"Kuşum Aydın" lakabı ile bilinen Aydın Uğurlular, estetik operasyonu sonrası yüzünün son halini paylaştı. Yüzündeki şişliklerin büyük ölçüde indiği görüldü. Ünlü isim, iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığını dile getirdi. Doktoruna teşekkür eden Aydın, "Yoğun güneş kremi sürdüm, zarar görmeyeyim diye." sözlerini ifade etti.

  • Kuşum Aydın lakaplı şarkıcı Aydın Uğurlular, yüz gerdirme ameliyatı sonrası iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Sanatçının yüzündeki şişlikler önceki paylaşımlara göre büyük oranda indi ve daha toparlanmış bir görünüm sergiledi.
  • Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzünde oluşan deformasyonu düzeltmek için ameliyat oldu.
  • Sanatçı, iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığını belirterek biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
  • Aydın, güneşten korunmak için yoğun güneş kremi sürdüğünü ve sadece güneş battıktan sonra denize girebildiğini ifade etti.

"Angry Birds" karakterlerine benzetilen görüntüsüyle gündem olan Kuşum Aydın, geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuşum Aydın / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ŞİŞLİKLERİ İNDİ

Önceki paylaşımlarına kıyasla yüzündeki şişliklerin büyük oranda indiği görülen sanatçı, bu kez daha toparlanmış bir görünüm sergiledi.

YÜZÜNDE DEFORMASYON OLUŞTU

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan şarkıcı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzünde deformasyon oluştuğunu ve bu süreçten büyük pişmanlık duyduğunu her fırsatta dile getirmişti. Özellikle estetik yaptırmayı düşünen gençleri uyaran sanatçı, yaşadığı değişimi ve zorlukları sosyal medya hesabından sık sık paylaşarak dikkat çekmişti.

BIÇAK ALTINA YATTI

Yüzündeki deformasyonları düzeltmek için yeniden bıçak altına yatan Kuşum Aydın, yüz gerdirme ameliyatının 48 saat sonrasını paylaştığında büyük şaşkınlık yaratmıştı. Şiş ve gergin görüntüsüyle gündeme gelen sanatçı, son paylaşımıyla birlikte iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini gösterdi.

"BİRAZ DAHA ZAMAN İSTİYORUM"

Sevilen sanatçı, son paylaşımında sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, "Bu da ben, alın size kendimi de çekeyim. Yoğun güneş kremi sürdüm, zarar görmeyeyim diye. Yani anlatacak çok şeyim var ama biraz daha zaman istiyorum" ifadelerini kullandı. Doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Aydın, "Allah bana dünyanın en iyi hocasını nasip etti, Allah razı olsun" dedi.

ÖZENLİ İYİLEŞME SÜRECİ

Güneşten korunmaya özen gösterdiğini de belirten Aydın, operasyon sonrası hassasiyet nedeniyle gündüz denize giremediğini, ancak güneş battıktan sonra zararlı ışınların etkisi azaldığında denize girebildiğini söyledi. İyileşme sürecini dikkatle yöneten sanatçı, hayranlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

