Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025'te hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.
SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ KALMADI
59 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Cenaze törenine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın başta olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda isim katılmış, ailesi ve sevenleri ünlü sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştı.
MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU
Sanatçının vefatının ardından mal varlığı da kamuoyunun gündemine gelmişti. Fatih Ürek'in Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, İstanbul Ataşehir'de 5 daire, yaklaşık 6 milyon TL'lik araç, bankada nakit varlık ve değerli mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.
MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI
Son günlerde ortaya atılan "miras paylaşımı nedeniyle aile içinde kriz yaşandığı" yönündeki iddialara ise sanatçının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Siliv, yaptığı değerlendirmede ailenin hala yas sürecinde olduğunu belirterek, "Kardeşler arasında iddia edildiği gibi bir gerginlik ya da kavga söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
BÜROKRATİK AŞAMA SÜRÜYOR
Açıklamada, Fatih Ürek'in mirasının hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı bilgisi de yer aldı. Ancak Bodrum ve Ataşehir'deki taşınmazların yanı sıra lüks aracın satışına ilişkin işlemlerin henüz tamamlanmadığı, sürecin bürokratik aşamada devam ettiği belirtildi.
"HAYALİ BİR OKUL YAPTIRMAKTI"
Öte yandan cenaze sırasında fenalaşan ablası Sevil Ürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ürek, yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetine de değinerek, "Onun en büyük hayali bir okul yaptırmaktı. Biz de ailesi olarak bu isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" demişti.