Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili yeni gelişme: Menajerinden kavga iddialarına yalanlama

Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili ortaya atılan “miras paylaşım krizi” iddialarına sanatçının menajeri Mert Siliv'den yanıt geldi. Ünlü sanatçının mal varlığının yasal süreçler doğrultusunda kardeşlerine geçtiği belirtilirken, herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığı vurgulandı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili yeni gelişme: Menajerinden kavga iddialarına yalanlama
  • Kalp krizi geçirerek 15 Ekim 2025'te hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, 30 Ocak'ta 59 yaşında hayatını kaybetti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Fatih Ürek'in Bodrum'da 170 milyon TL değerinde malikane, İstanbul Ataşehir'de 5 daire, 6 milyon TL'lik araç ve nakit varlıkları bulunuyor.
  • Sanatçının menajeri Mert Siliv, miras paylaşımı nedeniyle aile içinde kriz yaşandığı iddialarını yalanladı.
  • Miras hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı ancak taşınmaz ve araç satış işlemleri henüz tamamlanmadı.
  • Ablası Sevil Ürek, Fatih Ürek'in en büyük hayalinin okul yaptırmak olduğunu ve bu isteği yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025'te hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ KALMADI

59 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Cenaze törenine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın başta olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda isim katılmış, ailesi ve sevenleri ünlü sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili yeni gelişme: Menajerinden kavga iddialarına yalanlama-3

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Sanatçının vefatının ardından mal varlığı da kamuoyunun gündemine gelmişti. Fatih Ürek'in Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, İstanbul Ataşehir'de 5 daire, yaklaşık 6 milyon TL'lik araç, bankada nakit varlık ve değerli mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde ortaya atılan "miras paylaşımı nedeniyle aile içinde kriz yaşandığı" yönündeki iddialara ise sanatçının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Siliv, yaptığı değerlendirmede ailenin hala yas sürecinde olduğunu belirterek, "Kardeşler arasında iddia edildiği gibi bir gerginlik ya da kavga söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili yeni gelişme: Menajerinden kavga iddialarına yalanlama-5

BÜROKRATİK AŞAMA SÜRÜYOR

Açıklamada, Fatih Ürek'in mirasının hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı bilgisi de yer aldı. Ancak Bodrum ve Ataşehir'deki taşınmazların yanı sıra lüks aracın satışına ilişkin işlemlerin henüz tamamlanmadığı, sürecin bürokratik aşamada devam ettiği belirtildi.

"HAYALİ BİR OKUL YAPTIRMAKTI"

Öte yandan cenaze sırasında fenalaşan ablası Sevil Ürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ürek, yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetine de değinerek, "Onun en büyük hayali bir okul yaptırmaktı. Biz de ailesi olarak bu isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" demişti.

“Ayrılmış olsak da bir aradayız”

