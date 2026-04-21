Fatih Ürek'in cenaze töreni MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI Son günlerde ortaya atılan "miras paylaşımı nedeniyle aile içinde kriz yaşandığı" yönündeki iddialara ise sanatçının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Siliv, yaptığı değerlendirmede ailenin hala yas sürecinde olduğunu belirterek, "Kardeşler arasında iddia edildiği gibi bir gerginlik ya da kavga söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

BÜROKRATİK AŞAMA SÜRÜYOR Açıklamada, Fatih Ürek'in mirasının hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı bilgisi de yer aldı. Ancak Bodrum ve Ataşehir'deki taşınmazların yanı sıra lüks aracın satışına ilişkin işlemlerin henüz tamamlanmadığı, sürecin bürokratik aşamada devam ettiği belirtildi.