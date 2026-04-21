CANLI YAYIN
Geri

Pelin Karahan sustu Bedri Güntay konuştu! Boşanma kararı sonrası açıklama: “Ayrılmış olsak da bir aradayız”

Pelin Karahan ile 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Bedri Güntay, ayrılık süreciyle ilgili konuştu. Boşanma kararı sonrası çocuklarını ön planda tuttuklarını vurgulayan Güntay, "Önceliğimiz iki oğlumuz, onlar için her zaman görüşeceğiz" diyerek yeni yol haritalarını çizdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 2014 yılında evlendikleri 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
  • Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunuyor ve bir süredir evlerini ayırdıkları ortaya çıktı.
  • Bedri Güntay, çocuklarını ön planda tuttuklarını belirterek ayrılmış olsalar da çocukları için her zaman görüşeceklerini açıkladı.
  • Pelin Karahan, Etiler'deki tiyatro oyununun çıkışında boşanma sürecine dair sorulara yorum yapmaktan kaçındı.
  • Çiftin boşanma süreci, her iki tarafın da sağduyulu yaklaşımıyla kavgasız bir şekilde ilerliyor.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı alarak herkesi şaşırttı. 2014 yılında dünyaevine giren ve Ali Demir ile Eyüp Can adında iki oğulları bulunan çiftin, bir süredir evlerini ayırdığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Karahan sessizliğini korurken Bedri Güntay ilk kez konuştu. Ünlü iş insanı, çocuklarını ön planda tuttuklarını vurguladı.

"ÖNCELİĞİMİZ İKİ OĞLUMUZ"

Güntay, şunları söyledi: "Her şeyden önce iki oğlumuz var. Biz 12 yıl boyunca nasıl örnek bir şekilde karşınıza çıktıysak, bu süreçte de çocuklarımız için her zaman görüşeceğiz. Ayrılmış olsak da bir aradayız, çocuklarımız için birlikte olacağız"

PELİN KARAHAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansıyan Pelin Karahan'ın neşeli halleri dikkat çekti. Tiyatro projesinin güzel ilerlediğini belirten Karahan, 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile boşanma sürecine dair sorular sorulduğunda ise yorum yapmaktan kaçındı. Oyuncu, sadece kısa bir teşekkürle karşılık vererek "İyi akşamlar" deyip uzaklaşmayı tercih etti.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın boşanma süreci, alışık olduğumuz magazin kavgalarının aksine oldukça sağduyulu ilerliyor. Bedri Güntay'ın "Ayrılmış olsak da bir aradayız" vurgusu, ebeveynlik sorumluluğunun evlilikten bağımsız olduğunu hatırlatır nitelikte. Pelin Karahan'ın sessizliğini işine odaklanarak koruması ve Güntay'ın yapıcı açıklamaları, bu sürecin çocuklar için en sağlıklı şekilde yönetildiğini gösteriyor.

MERAK EDİLENLER

Bedri Güntay boşanma hakkında ne dedi?

"Ayrılmış olsak da her zaman bir aradayız. Önceliğimiz iki oğlumuz" diyerek çocukları için iletişimde kalacaklarını belirtti.

Pelin Karahan boşanma süreciyle ilgili konuştu mu?

Ünlü oyuncu, sorulara sadece teşekkür ederek yanıt vermemeyi tercih etti ve sessizliğini koruyor.

Çift ne zaman evlenmişti?

Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 2014 yılında dünyaevine girmişti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler