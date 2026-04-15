Ata Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısında yer alarak samimi açıklamalarda bulundu.
"İNSANOĞLU SEVMEK İÇİN GELMİŞTİR"
Demirer, "Annem bize bambaşka bir şey öğretti... 'İnsanoğlu sevmek için gelmiştir dünyaya' der ya... Bir süre sonra o taşın hikayesini düşünür ve kendini severken bulurdun" ifadelerini kullanarak sevgiyi annesinden öğrendiği belirtti.
HAYAT FELSEFESİ
Hayat felsefesini kısa ve net cümlelerle özetleyen Demirer, "Komediyle karın doyar mı? Doyar. Şu ölümlü dünyada... Sevdiğin işi yapmak lazım" dedi.
İNSAN SEVME SANATI
Özel hayatına dair de konuşan ünlü komedyen, "Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor. Bir de nazara çok inanıyorum" dedi. Yıllar içinde mizahının evrildiğini söyleyen Demirer, "Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı