Komedyen Ata Demirer’in sevme biçimi: "Annem bize bambaşka bir şey öğretti"

Ünlü komedyen Ata Demirer, Vogue Türkiye’ye verdiği röportajda hem hayat felsefesini hem de özel yaşamına bakışını anlattı. Annesinden öğrendiği sevme biçmi dikkat çekerken, özel hayatıyla ilgili sözleri de merak uyandırdı. Demirer, "Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor" sözlerini ifade etti.

Komedyen Ata Demirer’in sevme biçimi: "Annem bize bambaşka bir şey öğretti"
  • Ata Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısında yer alarak hayatı ve sanatı hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Demirer, sevgiyi annesinden öğrendiğini ve 'insanoğlunun sevmek için dünyaya geldiğini' belirtti.
  • Ünlü komedyen, hayat felsefesini 'sevdiğin işi yapmak' olarak özetledi.
  • Demirer, özel hayatının sürekli canlı yayında olmasının kendisine doğru gelmediğini ve nazara inandığını söyledi.
  • Yaş ilerledikçe mizahının evrildiğini ve daha az kalp kırmaya çalıştığını ifade etti.

Ata Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısında yer alarak samimi açıklamalarda bulundu.

Ata Demirer / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"İNSANOĞLU SEVMEK İÇİN GELMİŞTİR"

Demirer, "Annem bize bambaşka bir şey öğretti... 'İnsanoğlu sevmek için gelmiştir dünyaya' der ya... Bir süre sonra o taşın hikayesini düşünür ve kendini severken bulurdun" ifadelerini kullanarak sevgiyi annesinden öğrendiği belirtti.

HAYAT FELSEFESİ

Hayat felsefesini kısa ve net cümlelerle özetleyen Demirer, "Komediyle karın doyar mı? Doyar. Şu ölümlü dünyada... Sevdiğin işi yapmak lazım" dedi.

İNSAN SEVME SANATI

Özel hayatına dair de konuşan ünlü komedyen, "Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor. Bir de nazara çok inanıyorum" dedi. Yıllar içinde mizahının evrildiğini söyleyen Demirer, "Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı

