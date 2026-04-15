Ünlü şarkıcı Derya Uluğ annesinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı: "Hep dağ gibi arkamda durdun"

Müzik dünyasının ses getiren isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak annesinin doğum günü için yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Ünlü şarkıcı, "Bugünlere geldiysem sayende. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum." sözleriyle annesine olan minettarlığını dile getirdi.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Derya Uluğ'un annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımlar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı, son olarak annesinin doğum günü için yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Annesiyle birlikte çekilmiş karelerini paylaşan Uluğ, gönderisine şu notu düştü:

Gözümün nuru, en kıymetlim, annem, sultanım... Sen hep sağlıklı ol, mutlu ol. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun annem. Rahatça okuman için kocaman kocaman yazıyorum.

"BUGÜNLERE GELDİYSEM SAYENDE"

Duygusal ifadelerine devam eden Uluğ, annesine olan minnettarlığını "Hep dağ gibi arkamda oldun. Hep elimi tuttun, yanımda oldun, destek oldun. Bugünlere geldiysem sayende. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum annem ama tüm hayallerini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İyi ki benim annemsin." sözleriyle dile getirdi.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan uzun süredir meslektaşı Asil Gök ile birlikte olan Uluğ'un, doğum gününde evlilik teklifi aldığı ve çiftin yaz konserlerinin ardından Eylül ayında nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi.

DERYA ULUĞ KİMDİR

Derya Uluğ nerede doğdu?
➡İzmir'de doğup büyüyen Derya Uluğ, Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni bir ailenin çocuğudur.

Müzik kariyerine nasıl başladı?
➡Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Derya Uluğ, 8 yaşında bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği okuduktan sonra Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan sanatçı, 2016 yılında çıkardığı "Okyanus" adlı şarkıyla büyük çıkış yakaladı.

