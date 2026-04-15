Eski futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık iddiaları bu sefer aileye de sıçradı.
Daha önce bir YouTube programında sergilenen tavırları nedeniyle kamuoyunda "eltilerin savaşı" olarak anılan Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasındaki soğuk rüzgarlar, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
O dönem buzları eriten ve yeniden takipleşmeye başlayan eltilerin aksine, bu kez krizin doğrudan Arda ve Okan Turan arasındaki bağı kopma noktasına getirdiği öne sürüldü. Tarafların sosyal medyada birbirini takipten çıkması, aile içi bağların tamamen koptuğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.
TURAN KARDEŞLER YOL AYRIMINDA MI?
Aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen kardeşlerin bu hamlesi, "aile içi iletişim tamamen kesildi mi?" sorusunu akıllara getirdi. 2022 yılında görkemli bir nikah töreniyle dünyaevine giren Okan Turan ve Katre Turan çifti ile Arda Turan cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu "sessiz" ayrılık sinyali, sosyal medyada "Turan kardeşler yol ayrımında mı?" yorumlarına neden oldu.
MERAK EDİLENLER
Arda Turan ve Okan Turan arasında ne oldu?
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıkması, kardeşler arasında bir kriz olduğu iddialarını gündeme getirdi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
"Eltilerin Savaşı" olarak anılan gerilim kime dayanıyor?
Kamuoyunda "eltilerin savaşı" olarak adlandırılan gerilim, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki soğuk rüzgarlara dayanıyor.
Okan Turan ve Katre Turan ne zaman evlendi?
Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında görkemli bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.