Türk televizyonlarının unutulmaz programlarının sunucusu Yasemin Bozkurt, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Televizyon programına konuk olan Bozkurt, geçmişte ağırladığı ünlü isimlere dair bilinmeyen anılarını paylaştı.
BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
Ünlü sunucu, ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'nun henüz kariyerinin başında olduğu yıllarda programına ailesiyle birlikte katıldığını ve o dönemde yaşadığı heyecanın unutulmaz olduğunu söyledi.
"3 GÜN UYUYAMAMIŞ"
Programa katılacağı için günlerce uyuyamadığını belirten Bozkurt, "Kenan o kadar heyecanlıydı ki 3 gün uyuyamamış. Hatta rüyasında benim evine gelip gardırobumu karıştırdığını görmüş" ifadelerini kullandı. Bu sözler, bugün ekranların en karizmatik isimlerinden biri olarak bilinen İmirzalıoğlu'nun kariyerinin başındaki mütevazı ve heyecanlı halini gözler önüne serdi.
ANNESİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
İmirzalıoğlu'nun ailesinden de övgüyle bahseden Bozkurt, özellikle annesi Yıldız Hanım için "müthiş bir kadın" yorumunda bulundu. Ünlü oyuncunun köklü aile yapısının ve aldığı eğitimin, bugün geldiği noktada önemli bir rol oynadığını vurguladı.
"BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI HİKAYESİ"
İmirzalıoğlu'nun hayat hikayesine dikkat çeken Bozkurt, "Kenan, Türkiye'de köylü bir aileden çıkıp İstanbul'da teknik bir üniversitede matematik okuyan ve ardından ülkenin en önemli sanatçılarından biri haline gelen bir isim. Bu başlı başına bir başarı hikayesi" dedi.
"KENDİ HAYATINI ANLATSA BİR DİZİ OLUR"
Sözlerinin devamında ünlü oyuncunun hayatının bir diziye konu olabilecek kadar etkileyici olduğunu belirten Bozkurt, "Kenan İmirzalıoğlu, bir köylü çocuğunun Türkiye'de star olmasının öyküsüdür. Kendi hayatını anlatsa, başlı başına bir dizi olur" ifadeleriyle dikkat çekti. Yıllar sonra gelen bu itiraflar, İmirzalıoğlu'nun şöhret yolculuğunun arkasındaki emek ve azmi bir kez daha gözler önüne serdi.