Fenomen dizi Kurtlar Vadisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı.
HAFIZALARDA YER ETTİ
2003 yılında yayın hayatına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Süleyman Çakır karakteri, 45. bölüme kadar hikayenin en önemli isimlerinden biri olmuştu. Kaynarca'nın performansı, izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir yer edinmişti.
"SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM"
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölüm yıl dönümünde rahmet ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullanarak karakteri bir kez daha andı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"SETTE BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI VARDI"
Öte yandan Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, sahnenin aceleye getirildiğini belirterek şu sözleri dile getirmişti:
Süleyman Çakır'ın ölmesi kararı bana iletildi. Tamam, canınız sağ olsun, sonuçta bu bir karakter dedim. Oynadık, işimiz bittiyse bitireceğiz dedim. Ama sette büyük bir hayal kırıklığı vardı. Herkesin canı çok sıkkındı. Bu bir sahne, nasıl çekilmesi ve etkili olması gerekiyorsa ona önem veriyoruz. Anladığım kadarıyla çok da iyi çekilmemiş. Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Işığı, detayı biraz daha gererdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim. Biraz daha farklı bir insanları ayağı kaldırabilirdim o sahnede. Şimdi seyrettiğim kadarıyla biraz hızlıca çekilmiş bir sahne.
YILLARA RAĞMEN UNUTULMADI
Türk televizyon tarihine damga vuran Süleyman Çakır karakteri, yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Hatta karakterin ölümünün ardından hayranları tarafından gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere ilanlar verilmiş ve mevlit okutulmuştu.
GELENEĞİN BİR PARÇASI
Her yıl ölüm yıl dönümünde sosyal medyada anılan Çakır için birçok hayran lokma döktürdü ve paylaşımlar yaptı. Kaynarca'nın paylaşımı da bu geleneğin bir parçası olarak dikkat çekti.