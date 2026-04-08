"SETTE BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI VARDI"

Öte yandan Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, sahnenin aceleye getirildiğini belirterek şu sözleri dile getirmişti:

Süleyman Çakır'ın ölmesi kararı bana iletildi. Tamam, canınız sağ olsun, sonuçta bu bir karakter dedim. Oynadık, işimiz bittiyse bitireceğiz dedim. Ama sette büyük bir hayal kırıklığı vardı. Herkesin canı çok sıkkındı. Bu bir sahne, nasıl çekilmesi ve etkili olması gerekiyorsa ona önem veriyoruz. Anladığım kadarıyla çok da iyi çekilmemiş. Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Işığı, detayı biraz daha gererdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim. Biraz daha farklı bir insanları ayağı kaldırabilirdim o sahnede. Şimdi seyrettiğim kadarıyla biraz hızlıca çekilmiş bir sahne.