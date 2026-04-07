Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor günler geçiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Zaman zaman karamsar ruh haliyle sevenlerini korkutan ünlü sanatçı, bu kez adeta vasiyet gibi bir açıklamada bulundu.
Takipçilerinden bir söz isteyen Ortaç, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar" diyerek sitem dolu bir konuşma yaptı.
"35 SENE OLDU BATMADIM!"
Hakkında çıkan "Battı, tükendi" iddialarına da sert bir yanıt veren Ortaç, ayakta kalma mücadelesini şu sözlerle özetledi: "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu."
YÜREK BURKAN SÖZLER: "ÖLÜP GİDECEĞİM"
Serdar Ortaç, konuşmasının sonlarına doğru "Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın" diyerek izleyenlerin yüreğini burktu. Şarkılarının kendisinden sonra da kitlelere ulaşmasını vasiyet eden Ortaç'ın bu sarsıcı yayını, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
🔍 SERDAR ORTAÇ KİMDİR?
90'lı yıllardan itibaren Türk Pop Müziği'ne damga vuran Serdar Ortaç, sayısız hit şarkısı ve yazdığı bestelerle "Karabiberim" döneminden beri zirveden inmedi. Besteci ve yorumcu kimliğiyle milyonların kalbine dokunan sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığı ve özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmüyor. Müzik dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Ortaç, son yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
MERAK EDİLENLER
Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir?
Serdar Ortaç, uzun yıllardır merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS) ile mücadele etmektedir.
Serdar Ortaç'ın vasiyeti nedir?
Sanatçı, canlı yayınında vasiyetinin; sağlığında klip çekilmeyen ve insanlara ulaştırılmayan şarkılarının kendisinden sonra da yaşatılması ve herkese ulaştırılması olduğunu belirtmiştir.