CANLI YAYIN
Geri

Survivor’da Murat Boz krizi! Nefise Karatay: "Gözümün içine baka baka..."

Survivor 2026 birleşme partisinde Murat Boz ile dans eden Nefise Karatay, kadın yarışmacılar tarafından kıskanıldığını iddia ederek "Görünen köy kılavuz istemez. Kıskanmayın, herkes işine baksın" dedi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Survivor 2026 yarışmacısı Nefise Karatay, birleşme partisinde jüri üyesi Murat Boz'un kendisine özel ilgi gösterdiğini ve sahneye kaldırıp dans ettiğini iddia etti.
  • Karatay, Murat Boz'un ekip ve diğer jüri üyeleri dahil bir tek kendisiyle ilgilendiğini ve gözünün içine bakarak dans etmek istediğini söyledi.
  • Nefise Karatay, Murat Boz'un kendisiyle yemeğe çıkma teklifinde bulunduğunu belirtti.
  • Yarışmacı, diğer kadın yarışmacıların kendisini kıskandığını iddia etti.
  • Karatay, Murat Boz'un kendisini İstanbul'a götürme teklifi yapması halinde yarışmayı bırakıp gideceğini söyledi.

Survivor 2026'nın merakla beklenen birleşme partisinde parkur hırsı yerini kulis savaşlarına bıraktı. Gecenin jüri üyesi Murat Boz'un kendisine gösterdiği yakınlıktan bahseden Nefise Karatay, adeta pimini çekip bombayı adanın ortasına bıraktı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Boz'un kendisine farklı davrandığını dile getiren Karatay, "Ekip dahil, jüriler dahil, Acun Bey dahil, Murat Boz bir tek bana farklı davrandı. Bir tek benimle ilgilendi. Beni sahneye kaldırdı, dans etti" dedi.

Diğer kadın yarışmacıların kendisini kıskandığını iddia eden Nefise, "Murat Boz benim gözümün içine baka baka dans etmek istedi. Bu ilgiyi herkes gördü" diyerek tansiyonu yükseltti.

"BENİMLE YEMEĞE ÇIKMAK İSTERDİM"

Survivor yarışmacısı Nefise Karatay ayrıca Murat Boz'un kendisiyle yemeğe çıkma teklifinden bahsetti. Nefise, "Ben de Murat Boz olsam benimle yemeğe çıkmak isterdim. Adam ileriyi görmüş" diye konuştu.

Nefise "Murat Boz elimden tutup gel seni İstanbul'a götüreceğim dese yarışmayı bırakıp onunla giderdim" diyerek izleyenleri adeta güldürdü.

MERAK EDİLENLER

Murat Boz ve Nefise Karatay arasında bir şey mi var?

Nefise Karatay, birleşme partisinde Murat Boz'un kendisine özel ilgi gösterdiğini iddia etmiştir; ancak bu durum şu an için yarışmacının kendi gözlemlerine dayanmaktadır.

Survivor Nefise kimi hedef aldı?

Nefise Karatay, birleşme partisinde kendisini kıskandığını öne sürdüğü diğer kadın yarışmacıları hedef alarak "İşinize bakın" mesajı göndermiştir.

SONRAKİ HABER

